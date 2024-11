«Será que vai ser cantor?»: A impressionante atuação de Lucas, filho de David Carreira e Carolina Carvalho

David Carreira partilhou, no passado dia 20 de novembro, um vídeo encantador do filho Lucas, de 1 ano, e de Carolina Carvalho. No registo, mãe e filho brincam animadamente, com Lucas a mostrar grande empenho e 'entrega' à brincadeira. De auscultadores na cabeça, guitarra na mão e com o microfone nas mãos, o pequeno artista canta com entusiasmo, exibindo um talento precoce.

Esta performance deixou David Carreira visivelmente orgulhoso, levando-o a questionar se o filho seguirá os passos artísticos da família.

Veja a atuação do pequeno Lucas e surpreenda-se com os dotes artísticos deste talentoso filho de pais artistas:

