David Carreira deixa fãs 'derretidos' com momento adorável ao lado do filho Lucas

David Carreira já deu início aos ensaios para a 'Minha Casa Tour'. O artista partilhou nas redes sociais um momento especial durante um dos ensaios, que contou com uma plateia muito especial: Carolina Carvalho e o pequeno Lucas. «Lucas não resistiu e ficou a assistir à preparação desta tour galáctica!», escreveu o cantor.

O cantor revelou que não há melhor sensação do que ensaiar em casa com o filho a assistir. Além disso, revelou que estão preparadas muitas surpresas para esta tour e anunciou as datas dos primeiros concertos: «dia 14 de fevereiro na Casa da Cultura de Ílhavo e dia 15 de fevereiro na Benecar, na Benedita».

Veja o momento ternurento de David Carreira com o filho, Lucas, aqui:

Veja também: