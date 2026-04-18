Mais uma Carolina na vida de David Carreira? Cantor surpreende com novidade

Foi esta semana que David Carreira anunciou uma novidade inesperada que rapidamente gerou grande entusiasmo entre os fãs. O cantor prepara-se para lançar o novo single “Alô”, mas o grande destaque vai para a participação especial de Carolina Patrocínio, que se estreia pela primeira vez num videoclipe musical. A conhecida apresentadora surge nas imagens do novo projeto e mostra um lado completamente diferente daquele a que o público está habituado a ver em televisão.

O lançamento oficial da música e do respetivo videoclipe está marcado para o dia 17 de abril de 2026, data aguardada com expectativa pelos seguidores de ambos. No entanto, as surpresas não ficam por aqui. Para além de participar no vídeo, Carolina Patrocínio terá também uma intervenção vocal numa parte da canção, tornando esta colaboração ainda mais inesperada e curiosa.

A revelação foi feita através de uma publicação conjunta no Instagram de David Carreira e Carolina Patrocínio, onde os dois surgem a promover o lançamento com uma mensagem divertida: “Hey Siri, liga para a Babe. Obrigado @carolinapatrocinio por alinhares nesta loucura”.

A publicação rapidamente somou milhares de reações e comentários. A própria Carolina respondeu em tom descontraído com um simples “Allô allô”, enquanto os fãs mostraram total entusiasmo com mensagens como “Adoro. Dia 17, onde é a festa?”, “Amamos!!!”, “Eu quero hoje para adicionar à minha playlist”, “Quase quase” e ainda “É agora que o coração pára”.

Esta parceria inesperada entre o cantor e a apresentadora está já a dar muito que falar nas redes sociais. David Carreira continua assim a apostar em projetos surpreendentes, enquanto Carolina Patrocínio mostra uma faceta inédita e promete surpreender o público. Com tanta curiosidade em torno do lançamento, “Alô” tem tudo para se tornar um dos temas mais comentados dos próximos dias.

Relembre-se que o ator mantém uma relação com atriz Carolina Carvalho e têm um filho, Lucas de 4 anos: