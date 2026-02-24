David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:08
David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve» - TVI

Revelação bombástica!

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

O cantor David Carreira e a apresentadora Fátima Lopes protagonizaram recentemente um momento emocionante e inesperado nas redes sociais, ao surgirem juntos num vídeo que promete surpreender o público. Trata-se de um projeto especial, ainda mantido em segredo, mas que já gera grande curiosidade entre os seguidores de ambos.

No vídeo partilhado nos stories, David Carreira dirigiu palavras carregadas de entusiasmo e gratidão à apresentadora: «Vou dizer uma coisa, quando este projeto vir a luz do dia, muita gente vai ficar feliz. Aliás, não podia ver a luz do dia sem ti. Obrigado. Obrigado pela energia, o teu coração. Eu acho que isto vai ser uma coisa espetacular. Sim, mas depois de teres dito aqui algumas coisas, malta, vocês não podem perder. Até em breve. Em breve, em breve, é isso.»

As declarações de David destacam não só a importância da parceria com Fátima Lopes para o sucesso do projeto, mas também a expectativa que já está a criar entre os fãs. A combinação de talento, profissionalismo e química entre os dois promete tornar este projeto num dos mais aguardados do ano.

Até ao momento, nenhum detalhe adicional sobre o projeto foi revelado, mantendo o suspense e a curiosidade do público em alta. O que se sabe é que David Carreira e Fátima Lopes estão unidos numa iniciativa que, pelas palavras do cantor, promete emocionar, surpreender e deixar todos a falar sobre ela assim que for apresentada.

Relacionados

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Tem 52 anos e aparência de 30: É uma força da natureza e prova que idade é só um número

Mais Vistos

«Finalmente posso revelar»: Ana Guiomar anuncia novidade bombástica ao lado de companhia especial

Amor à Prova
Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
8 set 2025
2

Exclusivo «Terra Forte»: Rufino destrói Maria de Fátima com um grande trunfo

Terra Forte
seg, 2 fev
3

Vem aí em «Terra Forte»: Rufino conta toda a verdade sobre o passado de Maria de Fátima a Rosa Maria?

Terra Forte
Ontem
4

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corre para ajudar Alice e a tensão entre os dois dispara

Ontem
5

Vem aí em «Amor à Prova»: Sara apanha Cris a consolar Alice e o caos instala-se

Amor à Prova
ter, 27 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara pode ficar paraplégica

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Por dinheiro, Rufino trai Flor e fica do lado de Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra aberta! Marcus e Armando partem para a agressão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia realiza sonho da filha e cria o “cantinho preferido” da casa. O resultado é inacreditável

Hoje

A declaração de amor que está a 'roubar' o coração de Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda»

A Fazenda
Hoje

Filho de três meses de Catarina Siqueira faz algo inesperado e a reação da atriz é hilariante

Hoje

“Esta mulher foi mãe duas vezes?”: Atriz está a somar elogios além fronteiras

Hoje

David Carreira e Fátima Lopes anunciam projeto a dois: «Em breve»

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
Ontem
Mais Fora do Ecrã