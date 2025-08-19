«Promessa feita e cumprida»: David Carreira honra promessa antiga e emociona multidão

«Promessa feita e cumprida»: David Carreira honra promessa antiga e emociona multidão

Um momento que deixou o público sem palavras.

David Carreira, de 34 anos, proporcionou um dos momentos mais emocionantes do seu concerto em Santa Margarida, ao cumprir uma promessa feita há já um ano a uma das suas fãs mais especiais. Flor, uma pequena fã, que subiu ao palco para cantar com o artista a sua música favorita, “Menta”.

No vídeo partilhado nas redes sociais, vê-se David a recordar o compromisso e a perguntar o que é que lhe tinha prometido, perguntou. Sem hesitar, a pequena respondeu que lhe tinha prometido cantar em palco ao seu lado. O cantor assumiu que tinha falhado no ano passado, mas que este ano não só cumpriria essa promessa como todas as outras.

Combinado o momento, o «tio David”, como o prórpio se intitula, pergunta que música quer cantar e Flor revela que queria cantar «Menta». Juntos, começaram a interpretar a música, entre sorrisos e muita cumplicidade, deixando o público rendido à ternura daquele instante. «Uma salva de palmas para a Flor», pediu David, enquanto a plateia vibrava com emoção.

Na legenda do vídeo publicado no Instagram, o cantor escreveu: «Prometi à Flor que íamos cantar juntos a sua música favorita, ‘Menta’. Promessa feita e cumprida em Santa Margarida. Quem vem cantar comigo nos próximos concertos?»

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho de seguidores que se emocionaram com o momento. «O melhor ídolo do mundo 🥹🥹🥹❤️❤️❤️❤️❤️ sempre incrível, tão fofinho», escreveu uma fã. Outra acrescentou: «És o melhor sem dúvida, obrigada por seres casa Dudu. O teu abraço faz-me sentir em casa ❤️❤️». Houve ainda quem destacasse: «Só quem tem o privilégio de estar em palco contigo sabe o sentimento acolhedor que é, especial❤️».

Mais do que um concerto, David Carreira mostrou, uma vez mais, que a sua relação com os fãs vai muito além da música. Para Flor foi a realização de um sonho e para o público um momento de ternura que ficará para sempre na memória.

