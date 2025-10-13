David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio

David Carreira regressa ao futebol e deixa fãs em delírio - TVI

Cantor regressa ao futebol e mostra que nunca perdeu o toque.

David Carreira de 34 anos, regressou ao futebol e aos campos como nos velhos tempos, despertando a atenção e o entusiasmo dos seus fãs. Durante a infância e adolescência, o artista integrou as categorias de base de futebol do Sporting Clube de Portugal, demonstrando desde cedo talento e dedicação. No entanto, uma lesão interrompeu esta vertente desportiva, afastando-o temporariamente do sonho de seguir no futebol.

Para além da carreira desportiva, David Carreira ficou também conhecido do grande público pelo seu papel na televisão. Em “Morangos com Açúcar 8”, interpretou Lourenço Seixas, um jovem futebolista com sonho de ser dançarino de hip-hop. O personagem era ponta-de-lança da equipa de juniores do clube do pai, mas vivia em conflito com o progenitor, que desejava que se focasse exclusivamente no futebol, enquanto Lourenço perseguia os seus sonhos artísticos.

Este domingo, dia 12, David Carreira voltou a vestir o equipamento de futebol para a Liga Portugal, e mostrou aos fãs que a sua habilidade com a bola permanece intacta. Com a bola nos pés, deixou os seguidores maravilhados, reavivando memórias da sua juventude e do seu percurso nas categorias de base.

Este regresso aos relvados prova que, apesar da carreira musical e televisiva de sucesso, David Carreira mantém a paixão pelo futebol e continua a encantar o público não só com talento artístico, mas também com a sua destreza desportiva.

Reveja aqui uma entrevista emotiva ao cantor em que faz revelação sobre a sua carreira e o mundo do futebol: 

