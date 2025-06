Ao lado de cantora internacional de grandes êxitos, David Carreira vive sonho de uma vida

David Carreira está quase a dizer adeus aos palcos portugueses... mas há novidades que vão surpreendê-lo



No passado dia 22 de junho, David Carreira partilhou nas suas redes sociais um emocionante registo da “Última Dança Tour”, que teve lugar nos Açores, deixando transparecer todo o entusiasmo por um momento verdadeiramente especial na sua carreira. Entre fotografias e vídeos, o cantor aparece ao lado da renomada artista brasileira Ivete Sangalo, um dos maiores ícones da música latina e internacional.

Nas imagens publicadas, podemos ver Ivete Sangalo a brilhar no palco com a sua energia contagiante, enquanto David Carreira assiste visivelmente feliz e inspirado pela atuação da cantora. Além disso, há também momentos em que o próprio cantor no palco, entregando-se ao público com a sua habitual presença carismática e talento musical.

Na legenda da publicação, o artista expressa com emoção o que sentiu durante o concerto:

“A nossa Última Dança nos Açores foi tudo o que eu podia sonhar… e mais um bocadinho! ❤️ Um mar de gente incrível, a energia que só os Açores sabem dar! Casa cheia, o melhor público do mundo e ainda o privilégio de partilhar o palco com a lendária @danielamercury. A Daniela é inspiração, referência e agora também parceira de palco — fez-me sentir criança outra vez! E celebrar juntos no camarim foi simplesmente surreal”.

David Carreira realça ainda que a “Última Dança Tour” está longe de acabar, com muitos concertos pela frente e novas memórias por criar: “A Última Dança Tour não pára por aqui. Ainda há muito palco para incendiar e muitas memórias para criarmos juntos. 🔥 Prontos para a próxima? Onde nos vemos?”.

A publicação recebeu um enorme apoio dos fãs, que não hesitaram em elogiar tanto o cantor como a sua parceira de palco: “Daniella Mercury maravilhosa, aqui no Brasil a gente ama a diva! 🥺♥️🇧🇷”, “Aproveita e faz um feat com a Daniela Mercury 👀”, “Que top @danielamercury, nossa Rainha, ela é a Ivete, são uma pérola da música brasileira. Amo, parabéns! 👏👏👏❤️”, “Galáctico como sempre e incrível 🔥❤️”.

Estar lado a lado com nomes tão consagrados da música internacional é, para o cantor português, mais do que um sonho concretizado — é uma confirmação da sua crescente influência e talento no panorama musical global.