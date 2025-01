Entre na festa de aniversário de Lucas, o filho de David Carreira e Carolina Carvalho

Este sábado, 25 de janeiro de 2025, Lucas, o filho de David Carreira e Carolina Carvalho celebrou dois anos de vida, mas a grande festa foi no dia seguinte.

Com o tema: a quinta e os animais, os pais babados organizaram tudo em 5 dias e o resultado foi fantástico.

«Lucas já tem 2. Com as vossas dicas conseguimos que esta festa ficasse de pé em 5 dias», o casal assumiu.

Entre vários agradecimentos, David e Carolina fizeram dois especiais: «Obrigada @_calloflove_ por este telefone que serviu para que todos pudessem deixar uma mensagem ao Lucas que ele vai poder ouvir quando for mais crescido. E obrigada à família e amigos que mesmo com chuva estiveram presentes a aquecer o coração do Luquinhas. A vida é feita de memórias e obrigada por terem feito parte desta».

Recorde-se que o casal está junto há oito anos e que Lucas é fruto de muito amor: