Este é o vídeo emocionante de David Carreira com o filho que vai deixá-lo em lágrimas

David Carreira tem tido inúmeros concertos nos últimos tempos e, como tal, o tempo para estar com Lucas e Carolina Carvalho é menor. Com as saudades a apertar, o cantor decidiu partilhar um vídeo de vários momentos ao lado do filho, este sábado (7 de setembro de 2024), na sua conta de Instagram.

«Tá bater saudade não tá?», escreveu o artista na legenda.

Os seguidores ficaram emocionados com esta partilha e comentaram: «Dois seres tão especiais», «Não tenho estrutura emocional para nada que envolva o Lucas, demasiado fofo esse miúdo», «Que riquezas tão boas!».

Lucas nasceu a 27 de janeiro de 2023 e é o primeiro filho de David Carreira com Carolina Carvalho.

Recorde-se que em outubro de 2023, David Carreira esteve à conversa com Cristina Ferreira e revelou como se tem sentido no papel de pai: