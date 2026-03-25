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David Carreira faz revelação surpreendente e inesperada: «Poucos sabem...»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 0min
David Carreira faz revelação surpreendente e inesperada: «Poucos sabem...» - TVI

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David Carreira abriu o jogo num divertido vídeo de perguntas e respostas, escolhendo entre dilemas do dia a dia e confessando um segredo da sua carreira televisiva inicial. Produzir em estúdio ou fazer concertos? «Fazer concertos… de longe, esquece», começou, preferindo os palcos aos estúdios. Café vence bebida energética, e «cozinhar a ouvir música» é ideal, mas se só puder escolher uma, «ouvir música».

Concertos em Portugal batem os do estrangeiro, jantar em casa ganha ao restaurante, e música portuguesa sobrepõe‑se à francesa. O dilema final: «Nunca mais beber café ou nunca mais fazer música? Nunca mais beber café. Mas vai ser difícil, meu, porque o café puxa‑me para fazer música».

​A surpresa veio numa pequena história reveladora: «Uma coisa que poucos sabem sobre mim, eu chumbei dois castings para os Morangos com Açúcar. E só fiquei no terceiro… e nem sei como». David estreou-se na 8.ª temporada como Lourenço Carneiro Seixas, protagonista que marcou o início da sua fama após modelo na Moda Lisboa e Portugal Fashion.

Aos 34 anos, pai e casado com Carolina Carvalho, David mantém humor leve, conquistando fãs com autenticidade entre música e família.

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