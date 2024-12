De fazer inveja! Este foi o destino escolhido por David Carreira para passar a passagem de ano

David Carreira vai passar a passagem de ano fora de Portugal e do outro lado do Atlântico. O cantor vai despedir-se de 2024 e dar as boas-vindas a 2025 na vibrante cidade carioca, o Rio de Janeiro.

A novidade foi partilhada pelo próprio artista na sua conta de Instagram, onde revelou a sua viagem aos seguidores. Acompanhando um vídeo de David a passear pelas ruas do Rio, pode ler-se a seguinte mensagem:

«Quem tá aí no Brasil também? Desta vez vim para o meu primeiro Réveillon no Rio de Janeiro».

Veja a partilha, aqui:

