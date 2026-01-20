David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

  • TVI Novelas
  • Ontem às 16:12
David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos» - TVI

Uma memória que permanece.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

David Carreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento carregado de nostalgia e emoção, ao aderir à mais recente tendência do Instagram que convida a recordar o ano de 2016, um período marcante da sua vida pessoal e profissional.

O cantor, que deu vida a Lourenço Carneiro Seixas na oitava temporada de Morangos com Açúcar, publicou um carrossel de imagens onde revisita alguns dos seus momentos mais intensos em palco, lembrando concertos e etapas importantes da sua carreira. No entanto, foi uma fotografia em particular que acabou por se destacar e tocar profundamente os seguidores: um registo ternurento ao lado da irmã, Sara Carreira, falecida tragicamente em 2020, onde ambos surgem abraçados, num gesto de cumplicidade e amor fraterno.

Na legenda da publicação, David Carreira abriu o coração e escreveu: «Não resisti à trend de 2016 ✨ Ainda bem, fez-me voltar atrás e recordar tudo o que vivemos juntos há 10 anos. Que viagem. Que história. Que família. ❤️ Se 2016 marcou… 2026 vai ser simplesmente galáctico». Palavras que refletem não só saudade, mas também gratidão e esperança no futuro.

A reação dos fãs foi imediata e emotiva. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e nostalgia, com frases como «Bons tempos ❤️», «Saudadessss ❤️», «Que bom recordar! Que nostalgia!» ou ainda «10 anos da primeira vez que fui a um concerto teu!!», provando o impacto que aquele período teve não só na vida do artista, mas também na de quem o acompanha desde o início.

Atualmente, David Carreira vive uma fase estável e feliz também a nível pessoal. Mantém uma relação com Carolina Carvalho e é pai do pequeno Lucas, de dois anos, equilibrando a vida familiar com a carreira artística que continua a somar sucessos.

Este regresso a 2016 acabou por ser mais do que uma simples tendência: foi um exercício de memória, emoção e homenagem, que mostrou um lado íntimo e humano de David Carreira, reforçando a forte ligação que mantém com o seu público.

Relacionados

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Mais Vistos

«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático

seg, 19 jan
1

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
2

“Pura sobrevivência”: Pedro Bianchi Prata enfrenta desafio extremo

seg, 19 jan
3

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem
4

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

ter, 13 jan
5

Aos 73 anos, Helena Isabel continua a desfilar nas passerelles e a somar elogios: «Muito elegante»

28 mai 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Terra Forte
dom, 18 jan

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Amor à Prova
Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Ontem

«Vocês ficam tão giras na televisão mas ao acordar…»: Inês Aires Pereira apanhada de surpresa

Ontem

David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

Ontem

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Ontem

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Ontem

Inês Gutierrez recebe declaração inesperada. E, não é de João Montez

seg, 19 jan
Mais Fora do Ecrã