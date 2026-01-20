David Carreira olha para o passado e relembra Sara Carreira: «Tudo o que vivemos juntos»

David Carreira está quase a dizer adeus aos palcos portugueses... mas há novidades que vão surpreendê-lo

David Carreira recorreu às redes sociais para partilhar um momento carregado de nostalgia e emoção, ao aderir à mais recente tendência do Instagram que convida a recordar o ano de 2016, um período marcante da sua vida pessoal e profissional.

O cantor, que deu vida a Lourenço Carneiro Seixas na oitava temporada de Morangos com Açúcar, publicou um carrossel de imagens onde revisita alguns dos seus momentos mais intensos em palco, lembrando concertos e etapas importantes da sua carreira. No entanto, foi uma fotografia em particular que acabou por se destacar e tocar profundamente os seguidores: um registo ternurento ao lado da irmã, Sara Carreira, falecida tragicamente em 2020, onde ambos surgem abraçados, num gesto de cumplicidade e amor fraterno.

Na legenda da publicação, David Carreira abriu o coração e escreveu: «Não resisti à trend de 2016 ✨ Ainda bem, fez-me voltar atrás e recordar tudo o que vivemos juntos há 10 anos. Que viagem. Que história. Que família. ❤️ Se 2016 marcou… 2026 vai ser simplesmente galáctico». Palavras que refletem não só saudade, mas também gratidão e esperança no futuro.

A reação dos fãs foi imediata e emotiva. A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e nostalgia, com frases como «Bons tempos ❤️», «Saudadessss ❤️», «Que bom recordar! Que nostalgia!» ou ainda «10 anos da primeira vez que fui a um concerto teu!!», provando o impacto que aquele período teve não só na vida do artista, mas também na de quem o acompanha desde o início.

Atualmente, David Carreira vive uma fase estável e feliz também a nível pessoal. Mantém uma relação com Carolina Carvalho e é pai do pequeno Lucas, de dois anos, equilibrando a vida familiar com a carreira artística que continua a somar sucessos.

Este regresso a 2016 acabou por ser mais do que uma simples tendência: foi um exercício de memória, emoção e homenagem, que mostrou um lado íntimo e humano de David Carreira, reforçando a forte ligação que mantém com o seu público.