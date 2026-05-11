David Carreira recorda a irmã Sara com uma fotografia tocante

David Carreira continua a manter viva a ligação à memória da irmã, Sara Carreira, através da Associação Sara Carreira, criada pela família em maio de 2021 por Tony Carreira, Fernanda Antunes, David e Mickael Carreira.
A associação tem como missão apoiar crianças e jovens com talento, mas com poucos recursos financeiros, ajudando-os a concretizar os seus sonhos através de bolsas de estudo e acompanhamento. Ao longo dos anos, o projeto tem ganho grande visibilidade e impacto social em Portugal.
Um dos momentos mais marcantes desta iniciativa aconteceu na gala realizada em Portugal, no dia 6 de dezembro de 2024, transmitida pela TVI. Foi nessa noite que David Carreira usou um casaco simbólico, onde cada chave representava um bolseiro da associação, numa homenagem carregada de significado e emoção.
Ora relembre-se:
Recorde-se que a Gala dos Sonhos, em Portugal, já foi transmitida pela TVI, dois anos consecutivo (2024 e 2025).
Mais recentemente, a família voltou a reunir-se em torno deste projeto solidário, reforçando a ligação entre a memória de Sara e o futuro dos jovens apoiados pela associação. A gala internacional em Paris, realizada a 9 de maio, deu continuidade a este trabalho, mantendo vivo o legado da jovem artista.
A Associação Sara Carreira afirma-se assim como um projeto de esperança, que transforma a perda numa força motriz para ajudar novas gerações a concretizar os seus sonhos.
A publicação rapidamente reuniu centenas de mensagens de carinho e apoio. Muitos seguidores aproveitaram o momento para recordar Sara Carreira e deixar palavras de força à família.
“Ela vai estar sempre a olhar para vocês”, “Há saudades que são eternas e ela é uma delas”, “A Sara está sempre em nossos corações David” e “Sentimos muita falta dela. Mas agora ela é um anjo do céu” foram apenas algumas das mensagens deixadas pelos fãs.
Mais do que uma homenagem, a Associação Sara Carreira continua a transformar a dor da perda num projeto de esperança e apoio para muitos jovens, mantendo viva a memória de Sara através de iniciativas solidárias que continuam a tocar milhares de pessoas.