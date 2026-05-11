David Carreira recorda a irmã Sara com uma fotografia tocante

David Carreira continua a manter viva a ligação à memória da irmã, Sara Carreira, através da Associação Sara Carreira, criada pela família em maio de 2021 por Tony Carreira, Fernanda Antunes, David e Mickael Carreira.

A associação tem como missão apoiar crianças e jovens com talento, mas com poucos recursos financeiros, ajudando-os a concretizar os seus sonhos através de bolsas de estudo e acompanhamento. Ao longo dos anos, o projeto tem ganho grande visibilidade e impacto social em Portugal.

Um dos momentos mais marcantes desta iniciativa aconteceu na gala realizada em Portugal, no dia 6 de dezembro de 2024, transmitida pela TVI. Foi nessa noite que David Carreira usou um casaco simbólico, onde cada chave representava um bolseiro da associação, numa homenagem carregada de significado e emoção.

Ora relembre-se:

Recorde-se que a Gala dos Sonhos, em Portugal, já foi transmitida pela TVI, dois anos consecutivo (2024 e 2025).

Mais recentemente, a família voltou a reunir-se em torno deste projeto solidário, reforçando a ligação entre a memória de Sara e o futuro dos jovens apoiados pela associação. A gala internacional em Paris, realizada a 9 de maio, deu continuidade a este trabalho, mantendo vivo o legado da jovem artista.

A Associação Sara Carreira afirma-se assim como um projeto de esperança, que transforma a perda numa força motriz para ajudar novas gerações a concretizar os seus sonhos.