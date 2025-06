David Carreira vive momento marcante relacionado com a irmã: «Os últimos dias foram cheios de emoção e significado»

No passado dia 9 de junho, David Carreira partilhou com os seus seguidores um conjunto de fotos e vídeos carregados de emoção, referentes a dois eventos muito especiais: a primeira gala da Associação Sara Carreira em Paris e a sua participação como orador na ICON Conference.

Na descrição que acompanha a publicação, David expressou todo o sentimento que marcou estes momentos:

Os últimos dias foram cheios de emoção e significado 🤍 Da primeira gala da @associacaosaracarreira em Paris — uma noite cheia de amor, propósito e memória — à oportunidade de partilhar a minha experiência como orador no @iconference.io. Momentos que me fazem acreditar, cada vez mais, no poder da partilha e da união. Obrigado a todos os que fazem parte deste caminho 🙏".

Uma homenagem com amor e propósito

A gala da Associação Sara Carreira, realizada em Paris, foi especialmente simbólica para David Carreira. Criada em homenagem à sua irmã, Sara Carreira, que morreu num acidente de via de trânsito no dia 5 de dezembro de 2020, a associação tem como missão apoiar jovens carenciados na concretização dos seus sonhos. A noite foi marcada por música, emoção e partilhas inspiradoras, num ambiente de grande união.

Inspiração além da música

Para além da gala, David Carreira marcou também presença como orador convidado na ICON Conference, um evento internacional dedicado ao empreendedorismo e à inspiração pessoal. A sua intervenção foi recebida com entusiasmo, e muitos destacaram a capacidade do cantor e ator de impactar positivamente os outros para além do palco.

Fãs emocionados com as partilhas

A publicação de David rapidamente se encheu de mensagens carinhosas e de orgulho por parte dos seus seguidores, que acompanham de perto o seu percurso pessoal e profissional. Entre os muitos comentários, destacam-se reações como: “Que noite linda 😍❤️”, “Tenho muito orgulho em ti 🥹🤍”, “És sempre o meu melhor ídolo do mundo 🤍🤍❤️🥰 e nunca te vou esquecer”, “És especial e um exemplo, há 14 anos 💖”.

David Carreira continua a emocionar e a inspirar, tanto pela música como pelas causas que abraça. Com autenticidade e coração, o artista prova que a sua voz vai muito além dos palcos — e toca vidas, onde quer que esteja.