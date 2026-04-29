David Carreira tem gesto comovente com fã: «Prometeu não contar a ninguém»

David Carreira voltou a mostrar porque é um dos artistas mais acarinhados pelo público português. Para além do sucesso na música e da forte presença nas redes sociais, o cantor continua a destacar-se pela forma próxima e genuína como trata os seus fãs.

Reconhecido como um dos nomes mais influentes do panorama pop nacional, David soma uma carreira consolidada como cantor, compositor e ator. Recentemente lançou os temas “Alô” e “Multa”, reforçando a sua presença nas plataformas digitais. No YouTube, acumula mais de 400 milhões de visualizações, enquanto nas redes sociais reúne uma comunidade de mais de um milhão de seguidores.

Mas, desta vez, não foi a música que o colocou em destaque. Recentemente, David Carreira protagonizou um momento inesperado e profundamente emocionante ao surpreender um jovem fã num restaurante situado junto à praia. Segundo as imagens partilhadas nas redes sociais, o cantor aproximou-se discretamente por trás do rapaz, que estaria totalmente distraído, e abraçou-o de surpresa: «Lembram-se do passatempo de meu single “Multa?” Bem, o dia chegou e por isso peguei no vencedor da frase mais criativa e fomos almoçar, aproveitar o bom tempo e possivelmente contar uma ou outra novidade sobre o próximo single que se aproxima 👀 O Rodrigo prometeu não contar a ninguém e em troca dei-lhe uns fones da Apple para poder ouvir o meu novo álbum, mal ele esteja todo cá fora, foi um bom negócio ou não? Obrigado a todos os que participaram e obrigado ao Rodrigo pela companhia! »

O jovem, que aparenta ter cerca de 15 anos, ficou completamente sem reação ao perceber quem estava ao seu lado. Entre espanto, nervosismo e felicidade, o rapaz acabou por viver um daqueles momentos que dificilmente esquecerá. O cantor ainda ofereceu ao rapaz uns fones de luxo para ouvir o novo single do cantor. O momento foi captado em vídeo e rapidamente começou a circular online, gerando inúmeras reações.

Ao longo da carreira, David Carreira tem sido frequentemente elogiado pela relação próxima que mantém com o público. Seja através de encontros espontâneos, mensagens nas redes sociais ou gestos inesperados, o artista tem mostrado que valoriza genuinamente quem o acompanha.

Num tempo em que a distância entre figuras públicas e admiradores é muitas vezes evidente, David Carreira mostrou que um gesto simples pode ter um impacto enorme. O abraço inesperado, a reação emocionada do jovem fã e a naturalidade com que tudo aconteceu tornaram este encontro num dos momentos mais ternurentos dos últimos dias nas redes sociais.

Reveja aqui outro momento de David Carreira com outro fã: