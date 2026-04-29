Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

David Carreira tem gesto comovente com fã: «Prometeu não contar a ninguém»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 12min
David Carreira tem gesto comovente com fã: «Prometeu não contar a ninguém» - TVI

Um momento emocionante.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

David Carreira voltou a mostrar porque é um dos artistas mais acarinhados pelo público português. Para além do sucesso na música e da forte presença nas redes sociais, o cantor continua a destacar-se pela forma próxima e genuína como trata os seus fãs.

Reconhecido como um dos nomes mais influentes do panorama pop nacional, David soma uma carreira consolidada como cantor, compositor e ator. Recentemente lançou os temas “Alô” e “Multa”, reforçando a sua presença nas plataformas digitais. No YouTube, acumula mais de 400 milhões de visualizações, enquanto nas redes sociais reúne uma comunidade de mais de um milhão de seguidores.

Mas, desta vez, não foi a música que o colocou em destaque. Recentemente, David Carreira protagonizou um momento inesperado e profundamente emocionante ao surpreender um jovem fã num restaurante situado junto à praia. Segundo as imagens partilhadas nas redes sociais, o cantor aproximou-se discretamente por trás do rapaz, que estaria totalmente distraído, e abraçou-o de surpresa: «Lembram-se do passatempo de meu single “Multa?” Bem, o dia chegou e por isso peguei no vencedor da frase mais criativa e fomos almoçar, aproveitar o bom tempo e possivelmente contar uma ou outra novidade sobre o próximo single que se aproxima 👀 O Rodrigo prometeu não contar a ninguém e em troca dei-lhe uns fones da Apple para poder ouvir o meu novo álbum, mal ele esteja todo cá fora, foi um bom negócio ou não? Obrigado a todos os que participaram e obrigado ao Rodrigo pela companhia! »

O jovem, que aparenta ter cerca de 15 anos, ficou completamente sem reação ao perceber quem estava ao seu lado. Entre espanto, nervosismo e felicidade, o rapaz acabou por viver um daqueles momentos que dificilmente esquecerá. O cantor ainda ofereceu ao rapaz uns fones de luxo para ouvir o novo single do cantor. O momento foi captado em vídeo e rapidamente começou a circular online, gerando inúmeras reações.

Ao longo da carreira, David Carreira tem sido frequentemente elogiado pela relação próxima que mantém com o público. Seja através de encontros espontâneos, mensagens nas redes sociais ou gestos inesperados, o artista tem mostrado que valoriza genuinamente quem o acompanha.

Num tempo em que a distância entre figuras públicas e admiradores é muitas vezes evidente, David Carreira mostrou que um gesto simples pode ter um impacto enorme. O abraço inesperado, a reação emocionada do jovem fã e a naturalidade com que tudo aconteceu tornaram este encontro num dos momentos mais ternurentos dos últimos dias nas redes sociais.

Reveja aqui outro momento de David Carreira com outro fã: 

Relacionados

Paulo Vintém recebe cuidados médicos e gera onda de preocupação

Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

Mais Vistos

Daniela Melchior sofre acidente

Ontem
1

Em Ibiza, Daniela Melchior arrisca e faz algo marcante

10 ago 2025
2

Vem aí em «Terra Forte»: Farsa de Álvaro é descoberta da pior forma

Terra Forte
Hoje
3

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana confessa a André o que sente por ele

Amor à Prova
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima e fazem acordo

Terra Forte
dom, 29 mar
5

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana confessa a André o que sente por ele

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Há uma testemunha que viu Flor a ser atirada do cruzeiro?

Terra Forte
Hoje

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Hoje

Lembra-se da gémea Mafalda dos «Morangos com Açúcar 4»? Hoje é casada com um jogador da seleção nacional

Ontem

Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Acabou o sossego! Carlos jura vingança, após Amália confessar que o usou

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

«É sem dúvida duro»: Famosa atriz emociona ao expor como explicou separação ao filho de quatro anos

Hoje

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Hoje

«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora

Hoje

David Carreira tem gesto comovente com fã: «Prometeu não contar a ninguém»

Hoje

Paulo Vintém recebe cuidados médicos e gera onda de preocupação

Hoje

Após dar à luz, Inês Aires Pereira recebe um presente que tem um detalhe tocante

Hoje
Mais Fora do Ecrã