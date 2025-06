Em pleno concerto, David Carreira é surpreendido por pessoa muito especial. Saiba quem foi

David Carreira viveu uma noite cheia de emoções em Vila Franca de Xira e decidiu partilhar com os fãs um momento que jamais esquecerá. O cantor divulgou nas redes sociais um vídeo do concerto que decorreu recentemente e que se revelou verdadeiramente inesquecível — não só para ele, mas também para todos os que estavam presentes.

Durante a atuação, Tony Carreira subiu de surpresa ao palco para cantar com o filho, deixando o público em êxtase. Pai e filho partilharam o microfone num momento cúmplice, de grande emoção e simbolismo, que celebrou não só a música como os laços familiares que os unem.

Nas imagens partilhadas pelo artista, podemos ver vários momentos do espetáculo, com uma plateia rendida à energia do cantor e ao inesperado dueto com o pai. Na legenda do vídeo, o artista escreveu palavras carregadas de gratidão e emoção:

Vila Franca… que noite inesquecível! Senti-me mesmo em casa — rodeado da minha família, dos meus amigos e de um público que me deu tudo. Foi um dos concertos mais marcantes destes 14 anos de carreira. Obrigado de coração ❤️ Se esta não foi a tua Última Dança comigo diz-me onde me queres ver nos comentários! 🙌".

Os fãs não pouparam nos elogios e deixaram comentários como: "Um amor tão infinito ♾️❤️🥰🥹", "Simplesmente lindoooo 😍❤️", "Foi tãoooooo GALÁCTICO 🔥❤️", "Que venham os próximos ❤️".

Com aproximadamente 14 anos de carreira, David Carreira continua a surpreender e a emocionar, mostrando que a ligação com o público e com a família são, para ele, pilares fundamentais da sua jornada artística. Uma noite para guardar no coração — e no calendário da música portuguesa.