«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:00
David Carreira faz anúncio inesperado

David Carreira viveu uma noite de emoções fortes e deixou os fãs portugueses com o coração apertado. O cantor, filho de Tony Carreira, que também construiu um percurso marcante como ator — recordado por muitos pela sua participação em “Morangos com Açúcar”, onde deu vida a Lourenço Carneiro Seixas — recorreu às redes sociais para anunciar um momento simbólico e carregado de significado: o seu último concerto em Portugal, pelo menos por agora.

Num post emotivo, David Carreira abriu o coração e partilhou o impacto dessa despedida temporária dos palcos nacionais. “O último concerto em Portugal já aconteceu… Que noite. Que energia. Que família”, escreveu o artista, deixando claro o quão especial foi este momento vivido em casa, junto do seu público. O cantor revelou ainda que, para já, não sabe quando voltará a atuar em Portugal, uma incerteza que deixou muitos fãs emocionados.

Apesar da despedida em território nacional, a música continua a levar David Carreira além-fronteiras. Ainda restam 10 concertos internacionais, em vários destinos espalhados pelo mundo, onde o artista irá apresentar o espetáculo “A Última Dança”. Paris, Suíça, Estados Unidos e Canadá são alguns dos países que constam nesta reta final da digressão, pensada como um adeus especial aos fãs que ainda não tiveram oportunidade de o ver ao vivo.

A publicação rapidamente se encheu de mensagens de carinho e saudade, mostrando a ligação profunda entre o cantor e o seu público. Comentários como “Eu estou sempre aqui no teu coração e cheia de saudades dos teus concertos”, “É bom acompanhar-te, que venha mais um álbum”, “Até já, meu querido” ou “Já temos tantas saudades” multiplicaram-se, refletindo o impacto emocional desta fase de transição.

David Carreira encerra assim um capítulo importante da sua carreira em Portugal, mas deixa a porta aberta para novos projetos e regressos futuros. Entre despedidas, concertos internacionais e o carinho incondicional dos fãs, o artista prova que a sua música continua a unir gerações — esteja ele em palco cá dentro ou além-fronteiras.

Relembre-se que o cantor está numa relação com a atriz Carolina Carvalho e têm um filho chamado Lucas de 4 anos: 

