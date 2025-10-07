«Aviso todas as mães»: o grito de revolta de atriz conhecida após o filho ser alvo de bullying

Débora Ghira, atriz conhecida por interpretar Beatriz na sétima temporada de Morangos com Açúcar, encontra-se afastada da esfera pública, mas voltou a ser tema de destaque após uma denúncia feita nas redes sociais. Através da sua conta de Instagram, a atriz revelou uma situação grave envolvendo o seu filho mais velho, Noah, de apenas 8 anos, que, segundo as suas palavras, terá sido vítima de bullying dentro de uma equipa de futebol, com a conivência — e até participação — de um treinador.
Na publicação, Débora Ghira acusou o treinador de não proteger o seu filho e de ser ele próprio um dos autores do comportamento abusivo, descrevendo-o como um caso lamentável ocorrido durante os treinos da equipa. As declarações geraram várias reações entre os internautas, incluindo críticas, às quais a atriz respondeu com um esclarecimento adicional.
"Aquilo que consta na queixa que apresentei às autoridades sobre o que o meu filho passou, atenção, nada tem a ver com a instituição Sport Lisboa e Benfica. É exclusivamente com esse senhor [treinador]", explicou a atriz na sua conta de Instagram, procurando afastar o nome do clube da polémica. Uns dias depois a atriz volta a postar outro post:
“Treina assim ou perde a época”
Voltou a detalhar o sucedido, explicando que o treinador em causa se recusou a falar diretamente consigo, afirmando que “não tinha nada que falar comigo, que ‘são regras do clube’, mandando-me falar com o coordenador”. A atriz acrescentou ainda: “Depois as pessoas pensam que eu estou a pedir tratamento diferente para o meu filho e eu a ver a felicidade do meu filho a desaparecer da sua cara.”
Segundo relatou, após a situação, teve uma reunião com representantes do clube, mas a solução apresentada não contemplava a mudança de treinador. “A solução que me foi apresentada foi o Noah continuar a treinar com este treinador, ou ficar em casa e voltar na próxima época, enquanto o treinador continua em funções. ‘Treina assim ou perde a época’”, contou.
A atriz aproveitou ainda para responder a críticas sobre o percurso desportivo do filho, que, apesar da tenra idade, já passou por três clubes. “Saiu do Sporting, um clube grande, para um clube mais pequeno (com todo o respeito), Belenenses, e chegou ao Benfica. Aviso todas as mães — porque nós, não sabemos andar aqui — contactam-nos, indicam-nos certos caminhos que… para, depois, acontecer isto, no seu clube de coração”, desabafou.
Com esta exposição pública, Débora Ghira quis alertar outros pais e responsabilizar diretamente o treinador envolvido, frisando que o caso foi comunicado às autoridades e que aguarda respostas sobre o sucedido.