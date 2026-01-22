Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 43min
Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida - TVI

O caso está agora a ser acompanhado pelas forças de segurança.

Maria Custódia Amaral, filha da conhecida atriz portuguesa Delfina Cruz, encontra-se desaparecida há cerca de três dias, segundo avançou o Correio da Manhã. A agente imobiliária foi vista pela última vez na passada segunda-feira, dia 19, estando desde então sem dar qualquer sinal.

De acordo com a mesma fonte, Maria Custódia Amaral, residente nas Caldas da Rainha, terá informado o namorado de que, no dia seguinte, se iria deslocar ao escritório da agência imobiliária da Lourinhã, empresa onde trabalha, para tratar da angariação de um imóvel. No entanto, acabou por não comparecer no local e deixou de responder a contactos.

Perante a ausência de notícias e a falta de qualquer justificação para o seu desaparecimento, o genro da falecida atriz Delfina Cruz decidiu alertar as autoridades, dando início ao processo de investigação.

Um dos principais obstáculos enfrentados pelas autoridades é o facto de o telemóvel de Maria Custódia Amaral se encontrar desligado, o que tem dificultado a recolha de informações e o rastreio dos seus últimos movimentos.

O caso está agora a ser acompanhado pelas forças de segurança, que procuram apurar as circunstâncias do desaparecimento. Até ao momento, não são conhecidas novas atualizações sobre o paradeiro da filha da atriz, figura muito acarinhada pelo público português.

Recorde-se que Delfina Cruz morreu, aos 69 anos, em 2015, em Paris. A atriz lutava contra um cancro da mama.

Nascida a 3 de maio de 1946, a atriz participou em várias novelas da TVI, tendo as suas últimas participações sido nas novelas "Remédio Santo" e "Morangos com Açúcar 9", em 2012.

