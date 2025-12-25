A sua casa nunca parece estar arrumada? Veja os erros mais comuns e como evitar

Já lhe aconteceu arrumar e limpar a casa… e mesmo assim sentir que o espaço continua com um aspeto desorganizado? Este é um problema comum e, na maioria das vezes, resulta de pequenos hábitos diários que passam despercebidos, mas que afetam a forma como a casa parece arrumada.
A especialista em organização Julianna Poplin, autora do blog “The Simplicity Habit”, identifica os erros que mais contribuem para esta sensação constante de desarrumação.
1 – Excesso de fotografias e posters
Se os seus olhos não conseguem descansar porque estão a tentar absorver demasiada informação visual, o ambiente deixa de ser tranquilo. Evite paredes sobrecarregadas com elementos decorativos em excesso.
2 – Estantes demasiado cheias
Uma estante bem organizada é sempre bem-vinda, mas quando os livros ocupam cada centímetro disponível, o resultado é um aspeto desordenado. Evite empilhar livros nos espaços pequenos entre as prateleiras e a fileira principal.
4 – Espaços sobrelotados
Se abrir um armário ou gaveta e tiver receio de que tudo caia, é sinal de que precisa rever o que guarda e aproveitar para “destralhar”.
5 – Objetos deixados de lado para terminar uma tarefa
Quadros por pendurar, ferramentas no chão, sacos com roupa para doar… estes objetos “à espera” poluem visualmente o espaço. Arrume tudo e coloque um lembrete no telemóvel para concluir a tarefa.
6 – Brinquedos
Brinquedos demasiado grandes ocupam espaço e transmitem desordem. Doar ou vender pode ser uma boa solução. Além disso, o excesso de brinquedos dificulta a organização – e as crianças brincam melhor quando o ambiente tem menos estímulos.
7 – Dispositivos eletrónicos por todo o lado
Com tantos tablets, telemóveis e computadores, a desordem tecnológica tornou-se comum. Use uma docking station ou uma gaveta própria para guardar estes dispositivos.
8 – Objetos e roupas para doar esquecidos
Depois de separar o que quer doar ou vender, trate do assunto rapidamente. Guardar estas coisas em armários, garagens ou, pior ainda, no meio da divisão, cria desorganização.
9 – Objetos sem lugar definido
Casacos, chaves, cartas por abrir, carteiras, cabos… quando estes objetos vagueiam pela casa, o caos instala-se. Defina um local próprio para cada um e respeite-o.
10 – Mesas de cabeceira e cómodas cheias
O quarto deve ser um espaço calmo, mas muitas superfícies acumulam objetos desnecessários. Reduza ao essencial.
11 – Correio acumulado na cozinha
As bancadas atraem desordem. Em vez de deixar cartas ali, faça a triagem assim que chegam: reciclar ou guardar. Depois, arquive no respetivo local.
12 – Bancadas da cozinha cheias de objetos
Utensílios, eletrodomésticos, tábuas, blocos de facas… Tudo isto costuma ficar à vista, criando um ambiente caótico. Guarde o que puder dentro dos armários.
13 – Objetos nas divisões erradas
Especialmente com crianças, as coisas “viajam” pela casa. Crie hábitos de arrumação para manter cada divisão com o que realmente lhe pertence.
14 – Procrastinar ao arrumar
Se deixar para depois, a probabilidade é que não volte a arrumar. A especialista Dana White sugere a regra do minuto: se demorar menos de um minuto a arrumar, faça-o na hora.
15 – Excesso de ímanes e papéis no frigorífico
O frigorífico coberto de ímanes, recados e fotografias transmite caos visual. Deixe apenas o essencial.
16 – Lixo ou caixas vazias espalhadas
Garrafas para reciclar, caixas de cartão e embalagens acumuladas criam desorganização imediata. Retire tudo com frequência.
17 – Mobiliário a mais ou demasiado grande
Evite preencher todos os cantos da casa com móveis. Estes devem ser proporcionais ao espaço para não o tornar pesado.
18 – Papelada acumulada
Apesar de vivermos numa era digital, a papelada continua a aparecer. Crie um sistema para evitar que papéis fiquem espalhados por mesas e secretárias.
19 – Objetos na bancada da casa de banho
Produtos de higiene, maquilhagem ou escovas acumulados na bancada dão um ar desarrumado. Arrume tudo após cada utilização.
20 – Revistas e jornais acumulados
Revistas e jornais tendem a espalhar-se pela casa. Seleccione o que quer manter e coloque num cesto próprio.
21 – Roupa espalhada pela casa
Seja roupa que veio da rua ou roupa lavada à espera de ser arrumada, tudo contribui para uma sensação de caos. Crie uma rotina de arrumação eficaz.
22 – Sapatos espalhados
Defina um sistema para que todos saibam onde guardar os sapatos ao chegar a casa—uma sapateira fechada ou uma estante. Os menos usados devem ficar no armário.