A sua casa nunca parece estar arrumada? Veja os erros mais comuns e como evitar

Já lhe aconteceu arrumar e limpar a casa… e mesmo assim sentir que o espaço continua com um aspeto desorganizado? Este é um problema comum e, na maioria das vezes, resulta de pequenos hábitos diários que passam despercebidos, mas que afetam a forma como a casa parece arrumada.

A especialista em organização Julianna Poplin, autora do blog “The Simplicity Habit”, identifica os erros que mais contribuem para esta sensação constante de desarrumação.

1 – Excesso de fotografias e posters

Se os seus olhos não conseguem descansar porque estão a tentar absorver demasiada informação visual, o ambiente deixa de ser tranquilo. Evite paredes sobrecarregadas com elementos decorativos em excesso.

2 – Estantes demasiado cheias

Uma estante bem organizada é sempre bem-vinda, mas quando os livros ocupam cada centímetro disponível, o resultado é um aspeto desordenado. Evite empilhar livros nos espaços pequenos entre as prateleiras e a fileira principal.

3 – Estantes demasiado cheias (sim, novamente!)

Tal como referido, o excesso de livros e objetos torna as estantes visualmente pesadas. Mantenha os espaços equilibrados e respiráveis.

4 – Espaços sobrelotados

Se abrir um armário ou gaveta e tiver receio de que tudo caia, é sinal de que precisa rever o que guarda e aproveitar para “destralhar”.

5 – Objetos deixados de lado para terminar uma tarefa

Quadros por pendurar, ferramentas no chão, sacos com roupa para doar… estes objetos “à espera” poluem visualmente o espaço. Arrume tudo e coloque um lembrete no telemóvel para concluir a tarefa.

6 – Brinquedos

Brinquedos demasiado grandes ocupam espaço e transmitem desordem. Doar ou vender pode ser uma boa solução. Além disso, o excesso de brinquedos dificulta a organização – e as crianças brincam melhor quando o ambiente tem menos estímulos.

7 – Dispositivos eletrónicos por todo o lado

Com tantos tablets, telemóveis e computadores, a desordem tecnológica tornou-se comum. Use uma docking station ou uma gaveta própria para guardar estes dispositivos.

8 – Objetos e roupas para doar esquecidos

Depois de separar o que quer doar ou vender, trate do assunto rapidamente. Guardar estas coisas em armários, garagens ou, pior ainda, no meio da divisão, cria desorganização.

9 – Objetos sem lugar definido

Casacos, chaves, cartas por abrir, carteiras, cabos… quando estes objetos vagueiam pela casa, o caos instala-se. Defina um local próprio para cada um e respeite-o.

10 – Mesas de cabeceira e cómodas cheias

O quarto deve ser um espaço calmo, mas muitas superfícies acumulam objetos desnecessários. Reduza ao essencial.

11 – Correio acumulado na cozinha

As bancadas atraem desordem. Em vez de deixar cartas ali, faça a triagem assim que chegam: reciclar ou guardar. Depois, arquive no respetivo local.

12 – Bancadas da cozinha cheias de objetos

Utensílios, eletrodomésticos, tábuas, blocos de facas… Tudo isto costuma ficar à vista, criando um ambiente caótico. Guarde o que puder dentro dos armários.

13 – Objetos nas divisões erradas

Especialmente com crianças, as coisas “viajam” pela casa. Crie hábitos de arrumação para manter cada divisão com o que realmente lhe pertence.

14 – Procrastinar ao arrumar

Se deixar para depois, a probabilidade é que não volte a arrumar. A especialista Dana White sugere a regra do minuto: se demorar menos de um minuto a arrumar, faça-o na hora.

15 – Excesso de ímanes e papéis no frigorífico

O frigorífico coberto de ímanes, recados e fotografias transmite caos visual. Deixe apenas o essencial.

16 – Lixo ou caixas vazias espalhadas

Garrafas para reciclar, caixas de cartão e embalagens acumuladas criam desorganização imediata. Retire tudo com frequência.

17 – Mobiliário a mais ou demasiado grande

Evite preencher todos os cantos da casa com móveis. Estes devem ser proporcionais ao espaço para não o tornar pesado.

18 – Papelada acumulada

Apesar de vivermos numa era digital, a papelada continua a aparecer. Crie um sistema para evitar que papéis fiquem espalhados por mesas e secretárias.

19 – Objetos na bancada da casa de banho

Produtos de higiene, maquilhagem ou escovas acumulados na bancada dão um ar desarrumado. Arrume tudo após cada utilização.

20 – Revistas e jornais acumulados

Revistas e jornais tendem a espalhar-se pela casa. Seleccione o que quer manter e coloque num cesto próprio.

21 – Roupa espalhada pela casa

Seja roupa que veio da rua ou roupa lavada à espera de ser arrumada, tudo contribui para uma sensação de caos. Crie uma rotina de arrumação eficaz.

22 – Sapatos espalhados

Defina um sistema para que todos saibam onde guardar os sapatos ao chegar a casa—uma sapateira fechada ou uma estante. Os menos usados devem ficar no armário.