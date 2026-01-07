"Humidade, mofo e cheiro a fechado já eram: este desumidificador está 51€"

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Ontem às 18:30
"Humidade, mofo e cheiro a fechado já eram: este desumidificador está 51€" - TVI

Quando o ar de casa pesa, este desumidificador ajuda a mudar o ambiente

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Há sinais em casa que não enganam. A roupa que nunca parece completamente seca, o cheiro a humidade que se sente ao entrar no quarto ou na casa de banho, as paredes frias no inverno. Em muitas casas portuguesas, este desconforto faz parte da estação fria e acaba por afetar a forma como se vive o espaço. Um desumidificador pode fazer uma diferença real, e este modelo compacto da KCONBS tem reunido muitos elogios.

Disponível na Amazon por 51,99 euros, conta com uma classificação média de 4,8 estrelas e 178 avaliações. No último mês, foi comprado por mais de 100 pessoas, o que mostra que está longe de ser apenas mais um aparelho esquecido numa prateleira. É, para muitos, uma resposta prática a um problema recorrente.

Apesar de discreto, recolhe até 630 ml de humidade por dia e tem um depósito generoso de 1,8 litros, fácil de retirar e limpar. Quem já o usa refere que a diferença se sente rapidamente. “Em poucos dias o ambiente ficou mais seco e agradável”, escreve uma utilizadora, que o colocou no quarto. É precisamente esta sensação de ar mais leve que acaba por melhorar o conforto diário.

O silêncio é outro ponto forte. Funciona de forma quase impercetível, ideal para ficar ligado durante a noite sem perturbar o descanso. O modo noturno permite reduzir ou desligar as luzes LED, criando um ambiente mais tranquilo, embora alguns utilizadores optem por manter uma iluminação suave como luz de presença. Compacto, fácil de transportar entre divisões e com desligamento automático quando o depósito enche, este desumidificador acaba por se integrar naturalmente na rotina da casa. Como resume uma cliente satisfeita: “Funciona melhor do que eu esperava e nota-se mesmo no ar que se respira”.

Adquira aqui

desumidificador

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Atenda chamadas no pulso! Este smartwatch com milhares de avaliações está a 45 euros

O piaçaba mais higiénico da Amazon está a substituir os modelos tradicionais

Este aspirador caiu para menos de 100 euros e os compradores comparam-no ao Dyson

Para alergias, pelos de animais e odores: este purificador soma milhares de elogios

Mais Vistos

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem
1

Ricardo Sá

Ontem
2

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
dom, 4 jan
3

Vem aí em «Terra Forte»: Flor vai contar a Rosinha e Sammy que são pai e filha?

Terra Forte
Ontem
4

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Amor à Prova
12 set 2025
5

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Eis os resultados dos testes de paternidade de Cris e Bruno

Amor à Prova
ter, 6 jan

Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Terra Forte
Ontem

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Ontem

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
sáb, 3 jan
FORA DO ECRÃ

«Sempre bem acompanhada»: Mulher de Agir partilha momento especial na reta final da gravidez

Ontem

«Isto se sobreviver»: Diogo Amaral desafia limites e Jéssica Athayde não deixa passar

Ontem

«Chegou o meu presente maior»: Fernanda Serrano é surpreendida e vive dia inesquecível

Ontem

«Vítima de um aneurisma »: Ator de Morangos com Açúcar vive a fase mais difícil da sua vida

Ontem

«Tomar conta da minha mãe»: Conhecida atriz vê a vida a dar uma grande reviravolta

Ontem

«Um sonho tornado realidade»: Atriz e empresária famosa deixa todos sem palavras

Ontem
Mais Fora do Ecrã