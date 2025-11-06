Um desumidificador sem energia que elimina o mofo e deixa o ar mais leve

Este artigo pode conter links afiliados*

Um desumidificador sem energia que elimina o mofo e deixa o ar mais leve - TVI

Uma forma simples e acessível de controlar a humidade em casa

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A humidade é um dos problemas mais comuns em muitas casas: causa manchas nas paredes, deixa aquele odor a mofo nos armários e cria uma sensação constante de ar pesado. Felizmente, existem soluções que não exigem eletricidade nem grandes investimentos. O Rubson AERO 360° é um desumidificador que funciona apenas com pastilhas e a circulação natural do ar, ajudando a reduzir o excesso de humidade de forma prática e silenciosa.

Com 4,2 estrelas de avaliação e mais de 1.300 opiniões na Amazon, este aparelho tem conquistado utilizadores pela sua simplicidade e resultados visíveis. Cada unidade custa cerca de 18,24 euros e tem um design compacto e aerodinâmico, ideal para espaços pequenos como armários, dispensas ou casas de banho. “Coloquei-o num armário que tinha cheiro a mofo e o problema desapareceu por completo”, comenta uma das utilizadoras.

Adquira aqui o desumidificador 

rubson 360 desumidificador

O sistema é intuitivo: basta inserir uma pastilha absorvente no interior do aparelho e acompanhar o nível de água que se vai acumulando no reservatório. Quando a pastilha se dissolve totalmente, é só substituí-la — cada uma pode durar entre três e quatro semanas numa divisão normal, ou até dois meses em espaços mais pequenos. Para quem pretende maior economia, há packs de três recargas disponíveis por cerca de 12 euros.

Adquira aqui o pack de recargas

Além de eficiente, o Rubson AERO 360° tem um aspeto discreto que se integra facilmente em qualquer ambiente. É uma forma simples e sustentável de reduzir a humidade sem recorrer a aparelhos elétricos ou produtos químicos agressivos. Um pequeno gesto que melhora o conforto, o ar e o bem-estar dentro de casa.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Esta máquina de secar é o fim do pesadelo da roupa no inverno (e é a mais vendida da Amazon)

Rugas e manchas: o sérum anti-idade mais vendido da Amazon está a conquistar mulheres e homens

Este aspirador de 130€ tem o dobro da autonomia do Dyson V8

“Este produto foi o único que resolveu o problema". Prepare-se para eliminar o bolor e as manchas de humidade de vez

Mais Vistos

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Hoje
1

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
2

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje
3

Casamento de Rosa Bela e Carlos Areia contou com uma convidada de peso, que teve um papel importante

seg, 28 jul
4

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
5

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Dudu e Dani não são filhos de Sammy. Mas, sabemos quem é o pai

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Jorge fica a tremer com aviso de JD

A Protegida
Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Hoje

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro e Sammy entram em confronto por causa de Flor

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Irreconhecídel! Ator famoso perde 10 quilos em cinco meses

Cacau
Hoje

Horas antes de um momento decisivo, Jessica Athayde faz confissão inesperada: “Hoje odeio tudo!"

Hoje

“Foi uma noite longa…”: Laura Figueiredo vive horas de angústia e preocupação com o filho Gabriel

Hoje

Maria Botelho Moniz está radiante com novo projeto: «Incrivelmente desafiante»

Hoje

Angie Costa já não é mais Angie Costa? Atriz faz mudança inesperada

Hoje

Meses após casar, Rosa Bela toma uma decisão radical: «Vamos lá ver»

Hoje
Mais Fora do Ecrã