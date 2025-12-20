Este desumidificador com milhares de avaliações positivas está a preço reduzido para o inverno

Este artigo pode conter links afiliados*

Este desumidificador com milhares de avaliações positivas está a preço reduzido para o inverno - TVI

Capacidade de 16 litros, silencioso e compatível com Alexa para enfrentar o frio com conforto.

A humidade em casa pode provocar desconforto, cheiros persistentes e até marcas nas paredes, sobretudo durante os meses mais frios. O Comfee Easy Dry 16L, versão atualizada de 2025, foi pensado para ajudar a manter o ambiente mais seco e equilibrado, de forma simples e sem complicações, com um consumo energético moderado. Nas avaliações, vários utilizadores referem que “em poucas horas a diferença nota-se logo no ar” e destacam o funcionamento discreto: “é suficientemente silencioso para ficar ligado durante a noite”. Há ainda quem sublinhe a eficácia em casas mais húmidas, afirmando que “retira muita água do ar e ajuda a evitar a condensação nas paredes”.

Com capacidade para retirar até 16 litros de água do ar por dia, é indicado para divisões de tamanho médio, como quartos, salas ou lavandarias. O depósito de 3 litros é fácil de retirar e limpar, avisando automaticamente quando está cheio. Para quem prefere uma utilização mais contínua, existe ainda a opção de drenagem direta, evitando ter de esvaziar o depósito com frequência.

Adquira aqui

desumidificador

O funcionamento pode ser ajustado através de vários modos, incluindo um programa específico para secar roupa no interior, especialmente útil em dias chuvosos ou mais húmidos. É possível definir o nível de humidade desejado, escolher entre três velocidades de ventilação e programar o temporizador de acordo com a rotina diária.

Outro aspeto muito valorizado neste modelo é o funcionamento silencioso, que permite deixá-lo ligado durante a noite sem incomodar o descanso. Este detalhe torna-o adequado para quartos e salas, mesmo quando a televisão está ligada ou durante o sono.

A ligação à aplicação móvel e à Alexa facilita o controlo mesmo à distância, permitindo acompanhar os níveis de humidade e ajustar o funcionamento conforme necessário. As rodas integradas tornam simples a deslocação entre divisões, e as avaliações dos utilizadores destacam sobretudo a eficácia, o silêncio e a facilidade de utilização no dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

