No Dia dos Namorados, Cristina Ferreira declara-se a João Monteiro e fãs reagem: «A melhor definição de amor»

Hoje, dia 14 de fevereiro, celebra-se o Dia de São Valentim: o Dia dos Namorados! As redes sociais estão a encher-se de mensagens e declarações de amor, e Cristina Ferreira não quis ficar de fora desta onda de carinho. A apresentadora aproveitou o dia para mostrar o quanto está apaixonada por João Monteiro.

Cristina Ferreira partilhou uma foto, onde olha profundamente para o namorado, e na legenda pode ler-se: «Hoje, uma das convidadas do programa definiu o amor de forma perfeita. “É chegar a casa e só sentir paz” 💜».

O olhar de Cristina Ferreira diz tudo, e os seguidores não hesitaram em deixar palavras carinhosas ao casal: «A melhor definição de amor», «Não há melhor definição ❤️ sejam felizes», «Que descrição perfeita», «Um olhar que diz tudo».

De recordar que a apresentadora namora com João Monteiro há um ano. Foi no dia 13 de janeiro de 2024 que se realizou a Cristina Talks, no MEO Arena. Este evento, promovido por Cristina Ferreira, contou com vários oradores surpresa que inspiraram e motivaram o público. Mas, o momento alto foi quando a apresentadora anunciou que tinha encontrado o amor: «Era uma vez uma menina que apresentava programas de televisão e um dia o amor cruzou-se com ela».

Um ano depois, a 13 de janeiro de 2025, a última edição da revista Cristina foi para as bancas, em que a capa é a história de amor da apresentadora e do namorado João Monteiro.

Agora, Cristina Ferreira já lançou um novo projeto «Eu sou Gira», que promete vir a revolucionar Portugal e os portugueses.