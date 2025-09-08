Atriz da TVI emociona fãs com revelação: «Apetece-me gritar ao mundo»

A partilha revela não apenas um novo capítulo de felicidade, mas também um testemunho inspirador de superação e esperança.

Diana Monteiro, atriz e cantora que conquistou o público com a banda Just Girls na série da TVI «Morangos com Açucar», fez uma partilha cheia de emoção nas redes sociais. A atriz de 42 anos publicou no Instagram uma fotografia que, à primeira vista, levou muitos a acreditar que estaria noiva: uma mão com um anel pousada sobre outra, na cama, num registo semelhante ao que Georgina Rodríguez partilhou recentemente.

Contudo, a legenda desfez as dúvidas. «Não estou noiva, ainda não é esse post… Também não é um anúncio porque acho que não é para tanto, mas acho que falar de amor ainda é importante», começou por escrever. E logo a seguir deixou a confissão que fez derreter os seguidores: «Afinal o amor existe 🤍🦋».

Numa declaração comovente e sincera, Diana revelou ter demorado quase sete anos a acreditar novamente no amor: «Eu demorei quase 7 anos mas parece que valeu a pena. O amor é a coisa mais cringe do planeta porque quando amamos ficamos patetas, eu estou pateta neste momento, estou feliz como não me lembro de estar e apetece-me gritar ao mundo, mostrar tudo… mas tenho mostrado pouco, vivido mais e está tudo certo!».

Os seguidores não ficaram indiferentes e inundaram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho. «Todo amor do mundo pra vocês 🥹❤️», escreveu um fã. Outro acrescentou: «❤️❤️❤️ tão feliz por vocês». E uma seguidora reforçou: “Mereces muito ❤️”.

Este desabafo ganha ainda mais força por tudo o que Diana já partilhou sobre os últimos tempos. Em abril, a atriz viveu um momento de terror na estrada, quando sofreu um acidente de viação na A1. Na altura, contou com emoção: «Andei a derrapar durante o que me pareceu uma eternidade, bati várias vezes nos rails (…) ainda não sei como consegui controlar o carro sem bater em ninguém. (…) O meu acidente é só mais um, mas só quando temos algo assim percebemos que não temos controlo sobre a vida».

Agora, depois de um episódio que a marcou profundamente, Diana surge renovada e apaixonada. A partilha revela não apenas um novo capítulo de felicidade, mas também um testemunho inspirador de superação e esperança: por mais difícil que seja o caminho, o amor pode sempre reencontrar-se.

