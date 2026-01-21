«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Diana Monteiro atravessa uma fase de maior equilíbrio e maturidade pessoal e fez questão de o partilhar com os seguidores de forma aberta e honesta. A cantora, de 42 anos, falou abertamente sobre a ansiedade e a forma como aprendeu a lidar com a sua saúde mental, num testemunho que rapidamente gerou identificação e elogios nas redes sociais.

Conhecida do grande público desde os tempos da girlsband Just Girls e pela personagem Carolina, na série juvenil “Morangos com Açúcar”, Diana Monteiro publicou um reel onde lançou uma pergunta direta aos fãs: «E vocês? Como controlam a ansiedade?». A questão serviu de ponto de partida para uma reflexão profunda e pessoal sobre o seu próprio percurso.

No vídeo, a artista assumiu com naturalidade: «Tenho 42 anos e continuo a aprender a lidar com ela, com mais consciência, mais carinho e mais verdade». Diana explicou que reconhecer a ansiedade foi um passo essencial para iniciar o processo de mudança. Assumir que precisava de ajuda e verbalizar o que sentia junto das pessoas mais próximas marcou um ponto de viragem. «Quando percebi isso, comecei a falar — com o meu namorado, com a minha família, com os meus amigos. Comecei a dizer: “não estou bem, estou ansiosa, preciso de ajuda”. E isso foi um passo enorme», confessou.

A cantora sublinhou ainda a importância de não desvalorizar os sinais do corpo e da mente. Aceitar que a ansiedade não é irrelevante, mas algo que exige atenção e trabalho, tornou-se fundamental no seu dia a dia. Para lidar com os momentos mais difíceis, recorre a estratégias simples, como ouvir música, ligar a alguém de confiança, procurar palavras positivas ou até pensar em viagens futuras, pequenos gestos que a ajudam a ganhar distância dos pensamentos intrusivos.

Com o tempo, Diana avançou para um trabalho mais profundo. A terapia, o acompanhamento psicológico e o autoconhecimento passaram a fazer parte do seu caminho, tal como a leitura e o interesse em compreender melhor o que se passa internamente. «Gosto de aprender sobre isto, de me compreender melhor e também de compreender melhor os outros», explicou.

Hoje, a relação com a ansiedade é diferente. Diana Monteiro já não a vê como uma inimiga, mas como um sinal de alerta. «É quase como uma febre: algo que aparece, que pede atenção. E eu digo-lhe: calma, hoje estou aqui», afirmou, num dos momentos mais marcantes do seu testemunho.

A partilha tocou profundamente os seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e carinho. Entre elas destacam-se frases como «Que mensagem bonita», «Isto é tão importante, só quem passa pelo mesmo é que sabe», «Obrigada por isto!» e «És necessária», demonstrando o impacto positivo da coragem e transparência da artista.

Ao falar sem filtros sobre ansiedade e saúde mental, Diana Monteiro reforça a importância de normalizar estas conversas e de procurar ajuda, deixando uma mensagem de empatia e esperança a quem enfrenta desafios semelhantes.