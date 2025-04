Atriz da TVI sofre acidente de viação: «Achei que ia morrer»

Diana Monteiro viveu momentos de verdadeiro terror na estrada e partilhou, esta sexta-feira, dia 19 de abril, o susto que apanhou com os seguidores nas redes sociais. A cantora e atriz revelou ter sofrido um acidente de viação na autoestrada A1, que por pouco não teve consequências trágicas.

Num longo e sentido desabafo, a artista relatou a experiência com grande emoção e deixou um alerta a todos os que se fazem à estrada:

Acho que nunca mais vou ser a mesma depois de hoje… Vivo em Lisboa e faço a A1 há muitos anos, passo sempre a Páscoa no Porto com a família e hoje senti que não devia vir… nunca tinha tido esta sensação, eu sou cética em relação a tudo e normalmente ignoro estas coisas porque sou muito positiva em relação à vida… apanhei um lençol de água e achei que ia morrer!".

A artista sublinha que ia a conduzir com prudência, consciente do mau tempo:

Sim ia devagar, não, não ia a mexer no telemóvel, ia a 100 porque estava a chover, a ouvir música e atenta à estrada porque ia assustada com o tempo, mas aconteceu-me, porque sou humana e basta sermos humanos para estas coisas acontecerem".

A atriz relata como perdeu o controlo do carro: Andei a derrapar durante o que me pareceu uma eternidade, bati várias vezes nos rails de um lado e do outro da estrada e ainda não sei como consegui controlar o carro sem bater em ninguém…". Ainda abalada, Diana Monteiro deixou uma reflexão profunda sobre o quanto a vida pode mudar num segundo: O meu acidente é só mais um, que para vocês não quer dizer nada, mas só quando temos algo assim percebemos que não temos controlo sobre a vida!! Estar neste momento em casa ao pé da minha família é a maior bênção de todas! Vão devagar nesta Páscoa, fiquem seguros, a vida é um sopro".

A publicação comoveu os seguidores, que deixaram mensagens de carinho e alívio: «Ainda bem que estás bem», «Credo amiga!!! Ainda bem que estás bem!», «Omg! Só vi isto agora amor, ainda bem que foi só um susto», «Que bem que estás em casa, a vida realmente é um sopro, e o mais importante nisso tudo é que estás bem».