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Cantora famosa está a passar por fase difícil: «A lutar pela vida e pode, ou não, voltar para nós…»

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 45min
Cantora famosa está a passar por fase difícil: «A lutar pela vida e pode, ou não, voltar para nós…» - TVI

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Diana Monteiro abriu o coração nas redes sociais ao revelar a luta pela vida de Alfredo, o chihuahua albino adoptado há duas semanas com o namorado Gonçalo, pedindo aos seguidores que rezem pela sua recuperação.

«Não é o meu tipo de post… Mas é o post que preciso fazer hoje! Demorei anos a ir buscar outro cão, mas sempre soube que iria acontecer, o Júlio tem 6 anos e precisava de uma companhia», começou a atriz e membro das Just Girls. Apaixonada por chihuahuas, encontrou em Gonçalo o parceiro ideal: «Quando comecei a namorar com o Gonçalo percebi que o nosso amor por animais era o mesmo e estava na hora, fomos buscar o Alfredo há duas semanas! Que bolha de felicidade, que amor enorme».

De repente, tudo mudou: «urgências e mais urgências, Alfredo internado, hipoglicemias, exames a tudo e mais alguma coisa, mas ele é pequenino, albino, frágil! Está a lutar pela vida e pode, ou não, voltar para nós…». Diana, que nunca pede favores ao universo para além de saúde e amor, apela agora directamente: «Hoje só posso pedir que se desse lado, gostarem de mim e de me acompanhar aqui, que peçam algo por ele! Temos um lar cheio de amor para lhe dar, só queremos o Alfredo de volta!».

Recorde a passagem de Diana Monteiro pelo programa «Para Si»:

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