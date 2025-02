20 anos depois: as cartas de amor que os ex-moranguitos escreveriam às suas personagens

No passado dia 11 de fevereiro, a conta oficial de Instagram da RFM partilhou um vídeo com Diana Monteiro, Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Luke D'Eça. Os artistas, que integraram o elenco da icónica série "Morangos com Açúcar", responderam a algumas perguntas que despertam a curiosidade de muitos fãs.

Uma das questões lançadas foi: «Se pudesses voltar a uma fase da tua vida, a qual é que voltavas?». Diana Monteiro revelou que regressaria ao momento em que se tornou tia e também à fase em que subiu ao Passeio Marítimo de Algés. Já Paulo Vintém afirmou que voltaria ao dia do nascimento da filha, Aurora, e aos tempos da sua juventude, quando passava os verões inteiros no parque de campismo de Melides, na Costa Alentejana. Para Edmundo Vieira, a resposta foi imediata: voltaria aos tempos dos "Morangos com Açúcar", bem como à sua infância, que descreveu como muito feliz. Por sua vez, Luke D’Eça recordou com carinho os verões que passou em Inglaterra quando era criança, assim como os momentos inesquecíveis vividos nos Açores.

Outra pergunta desafiou os artistas a expressarem o que sentem pela série que marcou gerações: «Se tivesses de escrever uma carta de amor aos "Morangos com Açúcar", qual seria a primeira frase?». Diana Monteiro não hesitou e deixou uma mensagem de gratidão: «Obrigada por me terem dado a oportunidade de ser artista». Paulo Vintém optou por uma resposta curta, mas cheia de emoção: «Saudades tuas». Já Edmundo Vieira declarou-se à série com uma frase cheia de significado: «Independentemente do futuro, estaremos juntos para sempre».

Na descrição da publicação, a RFM lançou o convite:

«E tu? O que escreverias aos Morangos com Açúcar? Os Morangos com Açúcar fazem 20 anos e tu estás convidado para a festa de aniversário! Dia 28 de novembro na Meo Arena».