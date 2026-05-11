«Perdi-o… lutei tanto»: De luto, famosa cantora partilha imagem marcante

A atriz e cantora Diana Monteiro recorreu recentemente às redes sociais para partilhar um desabafo profundamente emotivo, após a perda do seu cão, Alfredo, a quem dedicou semanas de cuidados e luta pela recuperação.

A artista revelou a dor intensa que está a viver com esta despedida, descrevendo a ligação especial que tinha com o animal e o impacto que a sua partida teve na sua vida pessoal: “O Alfredo partiu 🕊️ Sei que muitos de vocês não sabiam e é difícil explicar tudo o que tenho guardado no peito, mas preciso dizer-vos o que ele significa para mim… sim, significa, porque ele está aqui, comigo, para sempre!

Tivemos pouco tempo…eu queria mais, eu sonhei com mais, fiz planos, eu, o Gonçalo, o Júlio e o Alfredo, a viajar, a correr na praia, aninhados no sofá a ver séries, os almoços de domingo com a família e os amigos, toda a gente tem animais e íamos ser todos felizes juntos!

Mas perdi-o… Lutei, tanto, ele lutou tanto…Houve noites tão dolorosas… Momentos que nunca vou esquecer, de uma luta sem fim, só os dois… eu precisava dele e ele precisava de mim!

Mas ele é o meu anjo! Tenho 42 anos e nunca soube qual era o meu espírito de sacrifício por amor, até ele aparecer, hoje sei que sou capaz de amar sem limites…

Tive muita sorte de ele me ter escolhido…

E agora está em paz!”

A publicação rapidamente gerou uma onda de solidariedade por parte dos seguidores e figuras públicas, que fizeram questão de deixar mensagens de apoio e empatia perante a dor da artista.

“Custa muito 😢 abraço apertadinho 💔”, “Sempre connosco🤍”, “Perdi a minha Bailey faz nem 1 mês. É uma dor que não se explica. Muita força”, e “Está no céu dos doguis aos saltinhos” foram algumas das mensagens deixadas.

Outros seguidores também partilharam experiências pessoais semelhantes, reforçando a dimensão emocional da perda de um animal de estimação. “Força minha querida. Já passei por essa dor, e não existem palavras para a definir”, e “Impossível ler isto e não ficar com a lágrima no olho” foram algumas das reações.

Mais do que um simples adeus, o testemunho de Diana Monteiro reflete a profundidade da ligação entre humanos e animais, evidenciando o amor, a dedicação e a dor sentida perante uma perda irreparável.