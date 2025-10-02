«Já paguei todos os erros que cometi noutra vida»: Cantora famosa faz desabafo tocante em nova fase de vida

Diana Monteiro vive uma das fases mais felizes da sua vida. Conhecida por ter integrado a girlsband Just Girls e por ter dado vida à personagem Carolina na icónica série juvenil “Morangos com Açúcar”, a cantora surpreendeu os seguidores ao revelar o seu mais recente projeto pessoal: a criação de um estúdio criativo.

A novidade foi partilhada através das redes sociais, onde a artista publicou várias fotografias que revelam não apenas o espaço em construção, mas também alguns detalhes da sua vida pessoal. Entre as imagens, destaca-se um registo mais sensual da cantora, outra ao lado do namorado e ainda alguns elementos decorativos que irão dar cor e identidade ao novo estúdio.

Na legenda da publicação, Diana deixou uma mensagem cheia de emoção e gratidão:

«Eu acho que caiu um anjo qualquer do altar ou explodiu uma estrela no universo que desviou a rota de algum meteoro, ou eu finalmente tenho o poder de materializar sonhos, não sei 🤷🏻‍♀️ mas para eu finalmente estar a montar o meu loft criativo e ter encontrado um homem incrível é porque já paguei todos os erros que cometi noutra vida e vou ter tempo de gozar esta ahahah. O Júlio tem vindo de arrasto e o pequeno-almoço do Gonçalo antes de fazer aqueles furos na parede diz tudo, homem que não é para comer não é para trabalhar! Ando muito feliz e isso nota-se certo? ✨🤍»

A publicação rapidamente reuniu reações calorosas por parte dos seguidores, que não pouparam nos elogios e mensagens de carinho. Nos comentários, multiplicaram-se frases de apoio como: «Meu amor, mais que merecido»; «Go go go»; «Mereces imensamente isso»; ou «Mereces muito ser feliz».

Entre o novo projeto profissional e a estabilidade pessoal, Diana Monteiro mostra-se radiante e realizada, partilhando com o público uma fase de vida marcada pela felicidade e pela concretização de sonhos.

