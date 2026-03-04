Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

A atriz e cantora Diana Monteiro, que conquistou o público ao integrar a banda Just Girls na série da TVI «Morangos com Açúcar», voltou a emocionar os seguidores com uma partilha íntima e apaixonada nas redes sociais. Aos 42 anos, a artista mostrou que continua a viver uma fase de grande plenitude no campo amoroso.

No Instagram, Diana publicou uma fotografia carregada de cumplicidade, onde surge a dar um beijo ao namorado, Gonçalo, no dia do aniversário deste. A imagem foi acompanhada por uma reflexão profunda sobre o amor e sobre a forma como encara a sua relação:

«Eu sei que já ninguém posta só uma foto… O mundo precisa de estímulos rápidos então uma foto parece que já não chega… mas para mim esta foi suficiente! O Gonçalo fez anos e honestamente ? Ele merece o mundo, não vou estar aqui com discursos perfeitos, a perfeição não existe e a nossa relação está longe disso, mas se eu tenho tanta gente que me segue aqui e que por algum motivo pode esbarrar neste post, então que seja para vos acrescentar algo… não, o amor não morreu, também já estive aí, ele existe , mas temos de olhar na direção certa e tirar as expectativas de contos de fada… um amor calmo, companheiro, resiliente, que não te julga e que todos os dias caminha contigo… that’s the goal! Parabéns again …meu Sauvignon Blanc »

“Ele merece o mundo” foi uma das frases que mais marcou os fãs, refletindo a intensidade e a sinceridade do sentimento partilhado. A artista fez questão de sublinhar que não acredita em perfeição, mas sim num amor real, construído todos os dias com companheirismo, resiliência e compreensão.

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações e comentários de apoio. Entre as mensagens deixadas pelos seguidores, destacam-se: « Eu amoooo!»; « Bela foto, bom texto, boa dupla. Parabéns e sejam sempre felizes»; « Já merecias »; « Então não chega ?! Claro que chega .O amor fica-te tão bem»; « Demore o tempo que demorar, mas que venha e seja assim (leve e belo) »; « Eu amooo ver mulheres a serem amadas como merecem»; « Meu amor lindoooo, para sempre», entre muitos outros.

Com uma declaração sincera e longe de idealizações irreais, Diana Monteiro deixou uma mensagem clara: o amor existe, mas constrói-se com maturidade, verdade e todos os dias.