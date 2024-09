Diana Nicolau parte sozinha para nova aventura: «...Não tive pena de abandonar»

Esta terça-feira, 3 de setembro de 2024, Diana Nicolau recorreu ao Instagram para informar que estava de partida para uma nova aventura no Ártico e que ia sozinha.

Sem demoras, a atriz explicou tudo: «Antes que perguntem:

A máscara é porque sou alérgica ao AC

Sim, trouxe uma meia de cada nação, calcei-as às escuras

Sim, esta mala é de cabine (nas lowcost não !) e consegui lá enfiar tudo o que estava no story

Ya, trouxe microfone e vou poder trabalhar à distância

Sim, vou sozinha!

Destino final: Lofoten! (Pesquisem e pasmem-se!)

Junto-me lá a um grupo da @landescape_viagens para uma expedição de montanha.

Sim, também podes ir. Espreita o site da @landescape_viagens e vê o catálogo de viagens que eles têm. Disclaimer: as viagens deles não são para corações fracos.

Sim, vou para temperaturas negativas, mas com esta ventania em Lisboa não tive pena de abandonar.

Sim, vou registando e podem ir acompanhando. (Hei-de me arrepender desta promessa)

Sim, espero ter uma overdose de auroras boreais.

Sim, estou melhor do joelho, era agora uma esfoladela de bike que me ia deitar abaixo?! Deitou, e não foi pouco, não foi muito, foi bastantes, mas já me ergui!».

Recorde-se que a atriz esteve em viagem durante três meses, no fim do ano de 2023. Passou por lugares como Nepal, Sri Lanka, Bangkok, Cambodja e Vietname.

O último projeto da atriz na TVI foi em «Queridos Papás», onde interpretou Rita: