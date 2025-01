Longe de Portugal, Diana Nicolau despede-se de uma das pessoas mais importantes da sua vida

Esta segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, Diana Nicolau usou as redes sociais para abrir o coração sobre o que está a sentir ao ver a avó partir, estando longe.

A atriz está de férias na Tailândia e foi lá que teve de lidar com uma notícia muito triste: «Estar a milhares de kms de distância da minha família no momento de despedida da nossa avó, fez-me ir rever as “mai de quantas” (como ela dizia) conversas filmadas com ela. Fazer uma compilação dos melhores momentos nunca antes vistos pela maior parte da família, foi a forma que encontrei de estar presente ontem».

«Decidi partilhar aqui um excerto curtinho, porque gostava que conhecessem a minha avó. E nestes 2 minutos está quase tudo dela: tinha tanto de sábia e compreensiva, como de prática e divertida. Afinal de contas, não é exactamente assim que devem ser os avós? Avó Zélia», concluiu em jeito de despedida.

Recorde-se que a atriz sempre foi muito ligada aos avós e que até já acampada à porta do lar dos avós, onde viveu e proporcionou-lhes momentos inesquecíveis.