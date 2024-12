Diana Nicolau recebe onda de apoio, após revelar decisão sobre a sua saúde: «Ninguém vai perceber o que estamos a passar»

Diana Nicolau recorreu à redes sociais, esta terça-feira (10 de dezembro), para abordar um tema sensível e ainda pouco falado: o congelamento de óvulos. A atriz partilhou imagens do seu processo na clínica, incluindo registos em que surge vestida com bata médica, caixas de medicamentos e uma fotografia onde aparece com uma seringa em direção à barriga, evidenciando os tratamentos hormonais necessários.

As reações e a onda de apoio gerada

Depois disto, a artista recebeu centenas de mensagens de apoio, entre anónimos e caras conhecidas. Maria Sampaio, Diogo Morgado e Inês Herédia foram alguns dos famosos que deixaram mensagens:«Se precisares de alguma coisa estou aqui.Conselho - só quem passa por tudo o que tas a passar pode ser um ombro amigo no momento ! Mas ninguém vai perceber o que estamos a passar! E tudo será um dia de cada vez», «Uma guerreira. Muito obrigado pelo teu testemunho minha querida. Abraço-te com muita força», «Bravoooo».

Congelamento de óvulos: o que está em causa

Diana Nicolau utilizou o seu testemunho pessoal para desmistificar o processo de preservação da fertilidade. Numa sociedade em que muitas mulheres adiam a maternidade por razões profissionais, pessoais ou de saúde, a atriz destacou que o congelamento de óvulos é uma alternativa válida para manter opções futuras.

Com uma abordagem prática e bem-humorada, Diana Nicolau sensibilizou o público feminino para a importância de estar informada sobre a saúde reprodutiva, promovendo a ideia de que planear o futuro é um ato de empoderamento.