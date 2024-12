No hospital, Diana Nicolau deixa mensagem impactante a todas as mulheres: «Deixar andar não é solução»

A atriz Diana Nicolau recorreu recentemente à sua página pessoal do Instagram para abordar um tema sensível e ainda pouco falado: o congelamento de óvulos. Com uma publicação envolvente e educativa, Diana Nicolau partilhou imagens do seu processo na clínica, incluindo registos em que surge vestida com bata médica, caixas de medicamentos e uma fotografia onde aparece com uma seringa em direção à barriga, evidenciando os tratamentos hormonais necessários.

Uma mensagem para as mulheres

Na legenda, a atriz dirigiu-se diretamente às mulheres que a seguem, em particular aquelas entre os 25 e os 34 anos, que representam uma parte significativa do seu público. Intitulando a publicação como "O que eu gostava que me tivessem dito aos 25", Diana Nicolau destacou a importância de conhecer melhor a fertilidade e de tomar decisões informadas sobre o futuro.

Entre as mensagens que a atriz quis deixar na publicação, destacam-se: “Os teus ovários vivem em anos de cão (envelhecem bem mais rápido)”; “A cada ano que passa, a quantidade e qualidade dos teus óvulos diminui drasticamente”; “Façam um PPO - Plano de Poupança Ovinhos -, e caso não precisem de os usar, podem sempre doá-los”. Veja a publicação original, em baixo.

Congelamento de óvulos: o que está em causa

Diana Nicolau utilizou o seu testemunho pessoal para desmistificar o processo de preservação da fertilidade. Numa sociedade em que muitas mulheres adiam a maternidade por razões profissionais, pessoais ou de saúde, a atriz destacou que o congelamento de óvulos é uma alternativa válida para manter opções futuras.

Com uma abordagem prática e bem-humorada, Diana Nicolau sensibilizou o público feminino para a importância de estar informada sobre a saúde reprodutiva, promovendo a ideia de que planear o futuro é um ato de empoderamento.

Reações e impacto

A publicação gerou um forte impacto nas redes sociais, com centenas de comentários de seguidoras a elogiar a coragem da atriz em partilhar um tema tão pessoal e relevante. Muitas mulheres aproveitaram para agradecer a atriz pela clareza e pela iniciativa, enquanto outras partilharam as suas próprias experiências ou dúvidas sobre o tema.

Figuras públicas como Sara Prata, Mariana Monteiro, Diogo Morgado, Patrícia Tavares e Marta Faial, não ficaram indiferentes à publicação da atriz, e deixaram-lhe algumas palavras.

Ao partilhar a sua experiência, Diana Nicolau quebra tabus e promove a discussão de um tema que muitas vezes é ignorado, mesmo em consultas de rotina.