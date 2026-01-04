Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Diana Nicolau, atriz muito acarinhada pelo público português, recorreu às redes sociais nos últimos dias de 2025 para partilhar uma reflexão profunda e emotiva sobre um dos anos mais marcantes da sua vida. Num desabafo sincero, a artista falou abertamente sobre ganhos, perdas e sobre a forma como enfrentou uma fase particularmente difícil.

Na mensagem partilhada, Diana Nicolau começou por se despedir de 2025, um ano que descreve como aquele em que “mais ganhou e mais perdeu”. A atriz destacou o percurso profissional intenso e diversificado, sublinhando o privilégio de ter trabalhado com profissionais de excelência em várias áreas artísticas.

Ao longo do ano, Diana ganhou novos trabalhos, colegas e amigos, participou em projetos de teatro, televisão e cinema, gravou em estúdio durante longas horas e realizou duas digressões de teatro (uma delas que, como refere, seria inimaginável dois anos antes). As viagens, tanto em contexto profissional como pessoal, marcaram igualmente este período, reforçando a sensação de crescimento e conquista.

«Perdi-as para a morte»: o lado mais duro do ano

Apesar das vitórias, a atriz não escondeu o peso das perdas. “Perdi pessoas. Algumas perdi-as para a morte, outras para a vida”, escreveu, numa das frases mais marcantes do desabafo. Diana Nicolau refletiu ainda sobre a dualidade entre ganhar e perder, assumindo que quanto mais se ganha, mais se aprende também a lidar com ausências.

Este lado mais doloroso de 2025 contrastou com os momentos felizes, tornando o balanço ainda mais intenso e emocional.

Um novo amor que suaviza as perdas

No meio de tantas emoções, Diana Nicolau revelou o que considera ter sido o melhor presente do ano: tornar-se tia. O nascimento do sobrinho, filho da sua irmã, trouxe uma nova luz à sua vida e ajudou a tornar as perdas mais leves. Com ternura e humor, a atriz descreveu o sobrinho como “o único que não se queixa de irmos de mão dada para todo o lado”.

Entre lágrimas, risos e novos começos

“Este ano ri muito e chorei muito. Já chega”, confessou Diana Nicolau, assumindo o cansaço emocional, mas também a resiliência de quem sobreviveu a um ano duro. A atriz revelou ainda que termina 2025 da mesma forma que o começou: de mochila às costas, longe, pronta para abraçar o próximo capítulo.

A publicação rapidamente encheu-se de mensagens de carinho e força por parte dos seguidores, que elogiaram a coragem, a inspiração e a autenticidade da atriz. Comentários como “és das fortes”, “o mundo está à tua espera” e “inspiras-me” mostram o impacto do desabafo junto do público.

Com esta partilha, Diana Nicolau fecha 2025 com honestidade e esperança, deixando claro que, apesar das perdas, segue em frente com determinação e abertura para tudo o que 2026 possa trazer.