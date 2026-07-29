Vem aí em «A Madrasta». Diana entra de surpresa na reunião de acionistas e deixa todos em choque

Em a Madrasta, Pedro (Albano Jerónimo) informa Simão (João Maneira) que quer fazer uma reunião de acionistas. Simão (João Maneira) estranha e tenta entender o motivo, mas Pedro (Albano Jerónimo) diz-lhe que saberá na reunião. Simão (João Maneira) sente que Pedro (Albano Jerónimo) já não confia nele como antes e pergunta se é por causa de Maria.

Os acionistas estão todos reunidos para dar início à reunião. Pedro (Albano Jerónimo) diz que falta um e Diana (Inês Castel-Branco) chega, deixando todos espantados.

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