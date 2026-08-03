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Vem aí em A Madrasta. Diana recebe ameaças com os filhos e fica em pânico

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:23
Vem aí em A Madrasta. Diana recebe ameaças com os filhos e fica em pânico - TVI

Momento preocupante na novela A Madrasta. Diana recebe ameaças com os filhos e fica aterrorizada

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A novela «A Madrasta», da TVI, continua ao rubro e há novos desenvolvimentos. Diana (Inês Castel-Branco) não tem uma vida fácil. Desde que voltou disposta a provar que é inocente e que não cometeu nenhum crime, que está a ser alvo de ameaças e perseguições. Desta vez, vão usar os filhos para a aterrorizar.

Diana chega a casa e recebe uma mensagem com um vídeo dos filhos, mas não entende porquê. Depois recebe um áudio a mandá-la embora ou os seus filhos irão sofrer.  Diana fica aterrorizada.

Reveja o vídeo do momento em que Renato faz uma proposta indecente a Diana: 

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