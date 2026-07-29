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Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra a camareira que pode provar a sua inocência. E é isto que acontece

  • TVI Novelas
  • Ontem às 22:29
Vem aí em «A Madrasta»: Diana encontra a camareira que pode provar a sua inocência. E é isto que acontece - TVI

Na novela A Madrasta, Diana está a um passo de provar que é inocente. Saiba o que vai acontecer, em breve

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Na novela A Madrasta, Diana (Inês Castel-Branco) está cada vez mais perto de descobrir a verdade. Depois de conseguir localizar a Camareira, a mulher que pode ter informações decisivas para a ilibar do crime pela qual foi condenada, a protagonista acredita finalmente ter encontrado a chave para limpar o seu nome.

Antes de partir ao encontro da testemunha, Diana desabafa com a Condessa sobre as dificuldades que tem enfrentado desde o seu regresso e sobre o reencontro com os filhos. A Condessa tenta tranquilizá-la e garante que, quando todos souberem a verdade, tudo acabará por se resolver.

Determinada a descobrir o que a Camareira sabe, Diana conduz até à sua casa. No entanto, quando chega ao local, encontra apenas silêncio. Toca à campainha, espera, mas ninguém responde. Desesperada, bate à porta com força na esperança de obter uma resposta.

É então que uma vizinha revela uma informação inesperada: a Camareira saiu de casa na noite anterior, com as malas feitas, sem deixar qualquer explicação.

Diana fica em choque e não tem dúvidas: a mulher que pode salvar a sua vida está a fugir porque sabe algo importante

Veja também o momento em que Felícia fica desesperada por achar que Diana sabe a verdade sobre João Maria: 

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