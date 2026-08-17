«A Madrasta»: Diana invade a casa de praia e encontra uma pista valiosa

Na novela «A Madrasta», Diana vai até á casa de praia para procurar pistas sobre o crime de que é acusada injustamente. E a verdade é que encontra. Leia aqui tudo o que vai acontecer:
Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) parte um vidro e consegue abrir a porta. Camila Barradas (Ana Lopes) está com medo e quer ir embora. Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) vê um livro seu e encontra o diário de Patrícia. Simão Queiroz (João Maneira) regressa da praia e elas escondem-se. Simão Queiroz (João Maneira) vê o lenço de Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) caído no chão e percebe que alguém esteve ali. Vai à porta, mas só vê um carro já longe.
Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e Camila Barradas (Ana Lopes) já estão de volta. Ainda estão nervosas por quase terem sido descobertas. Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) pega no diário de Patrícia e começa a lê-lo, mas para a meio, pois acha que está a invadir a sua privacidade. Camila Barradas (Ana Lopes) lembra-a que está a fazer aquilo por justiça, também para com Patrícia e Artur Fonseca (Bruno Madeira).
Camila Barradas (Ana Lopes) e Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) continuam a ler o diário de Patrícia e a dada altura ela começa a falar de uma chantagem e de dinheiro que Artur Fonseca (Bruno Madeira) recebia. Patrícia afirma que há muita hipocrisia entre o grupo de amigos e que tem mais medo de um deles. Quando viram a página para descobrir o que vem a seguir, percebem que a página foi arrancada.
Recorde o momento em que Francisca apanha Ricardo e Raquel em flagrante: