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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Diana aponta uma faca a homem que invade a sua casa

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Vem aí «A Madrasta»: Diana aponta uma faca a homem que invade a sua casa - TVI

Um momento tenso está prestes a acontecer na novela «A Madrasta». Diana continua em perigo, mas vai defender-se

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Alguém continua atrás de Diana com o objetivo de a perturbar na sua busca em das provas da sua inocência. A novela «A Madrasta» prepara-se para exibir um episódio de alta tensão, quando um estranho invade a casa da protagonista.

Leia aqui tudo o que vai acontecer: 

Um Homem entra em casa de Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e procura o diário de Patrícia. Encontra-o facilmente, pois está em cima da mesa. Quando lhe vai pegar, Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) aponta-lhe uma faca e Camila Barradas (Ana Lopes) filma tudo. O Homem consegue desembaraçar-se delas e fugir, mas não leva o diário. Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) sabe agora que a armadilha funcionou, até bem demais. 

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