Vem aí «A Madrasta»: Diana aponta uma faca a homem que invade a sua casa

Alguém continua atrás de Diana com o objetivo de a perturbar na sua busca em das provas da sua inocência. A novela «A Madrasta» prepara-se para exibir um episódio de alta tensão, quando um estranho invade a casa da protagonista.
Leia aqui tudo o que vai acontecer:
Um Homem entra em casa de Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e procura o diário de Patrícia. Encontra-o facilmente, pois está em cima da mesa. Quando lhe vai pegar, Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) aponta-lhe uma faca e Camila Barradas (Ana Lopes) filma tudo. O Homem consegue desembaraçar-se delas e fugir, mas não leva o diário. Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) sabe agora que a armadilha funcionou, até bem demais.
Reveja o momento em que Felícia desespera com notícia devastadora sobre o filho: «Não aguento»: