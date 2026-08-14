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A Madrasta

Vem aí «Madrasta»: Casa de Diana é vandalizada. Mas o pior é o que escreveram na parede

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 22min
Vem aí «Madrasta»: Casa de Diana é vandalizada. Mas o pior é o que escreveram na parede - TVI

Na novela «A Madrasta», Diana continua a correr perigo. Vão conseguir entrar na sua casa

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Na «Madrasta», Camila (Ana Lopes) está animada por ir trabalhar com Diana (Inês Castel-Branco), mas esta diz-lhe que ainda não sabe se vai continuar ali, devido às ameaças que tem recebido e agora com o atropelamento de Beatriz (Catarina Nifo). Camila acha que Diana não devia fugir, pois assim nunca descobrirá a verdade e merece começar a viver.

Diana chega com Camila e fica em pânico ao ver a casa toda revirada e um símbolo de uma serpente numa parede.

Diana está arrasada com mais uma ameaça. Camila acha que o Padre tem razão e que Diana devia fazer queixa na polícia. Diana diz que já foi à PJ, mas eles olharam para ela como se fosse uma mentirosa e ninguém acredita nela. Camila acha que aquilo não podem ignorar e dá-lhe o telemóvel para ligar. 

 

Reveja o momento em que tentam envenenar Diana, mas acabam a fazer outra vítima:

 

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