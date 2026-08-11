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Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 15min
Vem aí «A Madrasta»: Diana é alvo de uma tentativa de envenenamento, mas o final é dramático para outra personagem - TVI

Empregada tenta envenenar Diana, mas é João Maria quem acaba no hospital de urgência. Saiba tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de «A Madrasta»

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Em «A Madrasta», Uma empregada coloca um prato na mesa para Diana (Inês Castel-Branco) e despeja umas gotas no mesmo. Ouvimos Francisca (Matilde Reymão) dizer que não sabia que "Maria" também vinha.

Pedro (Albano Jerónimo) relembra que é um almoço de acionistas e que "Maria" é acionista, como tal faz sentido estar ali. Felícia (Isabel Abreu) achou que era só para os acionistas principais. "Maria" diz que pediu para participar, para conhecer melhor toda a gente. Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) perdem a vontade de almoçar e vão para o quarto. Carminho (Teresa Tavares) diz que o almoço está servido.

Todos se sentam à mesa e há alguma confusão com mudanças de lugares. Carminho (Teresa Tavares) pede para retirar os pratos de Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais). Felícia (Isabel Abreu) está irritada com a surpresa. Forjaz faz conversa com Diana (Inês Castel-Branco). Todos fazem comentários sobre haver caras novas, mas fingem que estão entusiasmados com isso e brindam.

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O almoço continua e falam de Xavier (Vítor D’Andrade). Forjaz pergunta se ele não tem família e Felícia (Isabel Abreu) diz que ninguém o atura. Simão (João Maneira) e Pedro (Albano Jerónimo) estão incomodados com a atenção que Forjaz está a dar a Diana (Inês Castel-Branco). Francisca (Matilde Reymão) diz estar disponível para ajudar Diana (Inês Castel-Branco), já que Pedro (Albano Jerónimo) acredita no seu talento. A tensão cresce. João Maria (Ruben Simões) sente-se mal e levanta-se. Carminho (Teresa Tavares) vai atrás dele.

João Maria (Ruben Simões) dá entrada nas urgências. Pedro (Albano Jerónimo), Carminho (Teresa Tavares) e Felícia (Isabel Abreu) acompanham-no. 

 

Reveja, ainda, o vídeo do momento em que Beatriz expõe Diana à frente de todos: 

 

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