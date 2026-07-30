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Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 35min
Vem aí em A Madrasta: Diana escapa à morte em momento dramático. Saiba em primeira mão o que vai acontecer - TVI

Diana corre perigo de morte em A Madrasta, mas é salva no último segundo. Contamos-lhe, em primeira mão, o que vai acontecer em breve na novela da TVI

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Diana (Inês Castel-Branco) vai viver um dos momentos mais dramáticos de A Madrasta. Quando está cada vez mais perto de descobrir a verdade e provar a sua inocência, alguém parece decidido a impedir que continue a investigação... custe o que custar.

 

Tudo acontece quando Diana segue o seu plano e, de forma inesperada, um carro acelera na sua direção. No momento em que tudo indica que vai ser atropelada, o Padre (Pedro Giestas) apercebe-se do perigo e grita pelo seu nome. Diana fica paralisada e é o sacerdote quem corre para a puxar, conseguindo salvá-la a escassos segundos do impacto.

 

 

Depois do susto, o Padre fica convencido de que aquilo não foi um acidente. Para ele, alguém tentou matar Diana e insiste para que ela repense o plano de continuar a investigar o crime que a levou à prisão.

 

 

No entanto, Diana recusa desistir. A protagonista garante que não pode voltar atrás, porque só conseguindo provar a sua inocência poderá recuperar os filhos e reconstruir a vida que lhe foi roubada.

 

 

Preocupado, o Padre aconselha-a a apresentar queixa às autoridades, mas Diana acredita que ninguém lhe dará ouvidos. Afinal, considera que será apenas uma ex-condenada a acusar um grupo de pessoas influentes e com muito poder.

 

 

Os dois voltam então a analisar a lista de suspeitos. Diana admite que qualquer um deles pode estar por detrás da tentativa de atropelamento e surpreende ao incluir também Felícia (Sandra Faleiro). Apesar de a empresária não ter estado em Marrocos, acredita que poderia ter mandado outra pessoa agir em seu nome. Para Diana, ninguém a odeia tanto quanto Felícia.

 

 

Ainda assim, levanta outra hipótese que a deixa inquieta. Diana admite que Renato (Paulo Pires) também pode estar por trás do ataque, recordando que ele tentou convencê-la a juntar-se ao seu lado e que ela recusou a proposta.

 

 

No final da conversa, o Padre faz um apelo emocionado e pede-lhe que tenha o máximo cuidado. Depois de quase a perder uma vez, garante que não suportaria vê-la desaparecer de novo.

 

Recorde este momento marcante da novela da TVI. Felícia desespera por achar que Diana sabe a verdade sobre João Maria: 

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