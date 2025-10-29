Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Um filtro universal para exaustor por menos de 4 euros? Encontrámos na Amazon

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental para garantir o seu bom funcionamento e assegurar um ambiente saudável durante a preparação das refeições. A acumulação de gordura nos filtros — um efeito inevitável do uso diário — é um dos problemas mais comuns, mas também um dos mais ignorados. Para além de reduzir a eficiência do equipamento, esta gordura pode, em casos extremos, aumentar o risco de incêndio.

Com o tempo, a sujidade impregnada torna-se cada vez mais difícil de remover. Felizmente, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que resolve o problema em apenas cinco minutos — e sem necessidade de esfregar.

O truque combina papel de alumínio com cristais de soda, (facilmente encontrados em lojas como Leroy Merlin), e é surpreendentemente eficiente até nas camadas de gordura mais resistentes.

Como fazer a limpeza passo a passo:

Forre o lava-loiça com papel de alumínio, mantendo o lado brilhante virado para cima; Encha o lava-loiça com água morna e adicione uma chávena de cristais de soda; Mergulhe os filtros do exaustor na solução e deixe atuar durante cerca de cinco minutos.

Este método simples permite restaurar a eficiência do exaustor sem esforço, contribuindo para uma cozinha mais limpa, segura e com o ar sempre fresco.