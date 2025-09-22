Há 8 truques simples para remover manchas e devolver o brilho à roupa

Tenha sempre estes produtos caseiros à mão e garanta resultados incríveis.

Há truques simples que podem revolucionar a forma como lava a roupa — e alguns deles envolvem ingredientes que provavelmente nem imaginava que podiam ajudar. Poucas tarefas domésticas são tão frustrantes como passar tempo a lavar roupa, gastar energia, água e detergente… e no fim perceber que as nódoas não saíram ou que os brancos continuam amarelados.

Segundo o site The Family Handyman, existem oito ingredientes básicos que podem ser aliados preciosos quando surgem manchas difíceis ou tecidos que perderam o brilho. São soluções acessíveis, práticas e que podem estar já na sua despensa.

Percorra a galeria acima e descubra quais são estes ingredientes e como podem transformar a sua rotina de lavagem da roupa.

