Luísa tem 47 anos e apaixonou-se por um homem 17 anos mais novo: «Sou feliz como nunca»

Este é um conto ficcional sobre o amor, a partir de um caso real

“Vivo uma relação com um homem mais novo. Muito mais novo. E sou profundamente feliz.”

Diga-se o que se disser: uma relação em que a mulher é mais velha — quase 17 anos mais velha — gera sempre curiosidade. Eu própria já julguei. Mas aconteceu-me a mim. E esta é a história que vos conto.

O amor surpreendeu-me. Nunca foi o que esperei. E, tantas vezes, chegou como um sopro de esperança quando eu já não acreditava.

Tenho 52 anos, chamo-me Luísa e moro no Porto. Casei aos 28 anos com o namorado de sempre. Tive dois filhos — Luís e João Pedro — e, à superfície, tudo parecia seguro: uma casa organizada, horários previsíveis, futebol à noite na televisão, almoços de domingo com a família alargada. Por fora, era uma vida estável; por dentro, sentia-me vazia, como se cada gesto repetido apagasse cores da minha própria existência.

Não foi um erro específico, nem uma traição barulhenta, que nos partiu. Foi o tédio silencioso, a rotina que se tornou prisão. Pequenos detalhes transformaram-se em grandes pedras no peito: a sonolência no sofá, o tempo perdido no banho, a obsessão por pontualidade. Era injusto, mas era a minha verdade: aquele não era o lugar onde eu queria estar.

O divórcio foi doloroso e arrastou-se até se tornar inevitável. Sentei-me estranha no sofá, o corpo pesado de silêncio, a cabeça cheia de perguntas. Como é que os outros conseguiam ter relações felizes? O que nos faltava a nós? Onde se tinha perdido a ternura, o desejo, o riso fácil que um dia parecera eterno? A distância entre nós densava-se, quase física, como se o ar se tornasse opaco e pesado. Cada olhar trocado parecia medir falhas e ressentimentos; cada gesto repetido carregava a monotonia do tempo desperdiçado. Era uma sensação de fracasso, de expectativa desmoronada, de um futuro que já não se desenhava. E no meio desse peso, havia também um estranho alívio — a certeza de que algo tinha que mudar, de que ainda podia voltar a ser dona de mim mesma.

Foi então que a vizinha excêntrica apareceu. Cabelos cor de fogo, roupas berrantes, riso largo. “Anda — um passeio!”, disse, e o tom de comando escondeu uma ternura inesperada. Recusei. Recusei outra vez. Mas a sua persistência venceu-me.

Começaram as caminhadas de madrugada, pelas serras e montes. O ar frio entrou nos meus pulmões, misturando-se com o cheiro da terra molhada e da neblina sobre a relva. O perfume do vento levou consigo o som distante de pássaros despertando. O grupo era heterogéneo: jovens e velhos, casados e solteiros. Houve momentos de silêncio absoluto, em que só se ouviu o bater dos corações e o suspiro da natureza, e outros de risos e confidências, histórias que se derramaram como se o mundo pudesse guardá-las. “Sente o vento, sente-te viva”, disse a vizinha. E eu senti. Cada célula despertou, cada músculo acordou, cada pensamento recuperou vida.

No outono, chegaram as corridas matinais. Levantei-me às seis, contra toda a resistência do corpo, aceitei o frio cortante no rosto, a cidade acordando em borrões de luz alaranjada, o coração a bater como se quisesse saltar do peito. Cada passo foi liberdade. Cada suor que escorreu lembrou-me que ainda podia sentir prazer em existir, que ainda podia ser dona de mim mesma.

Foi nesse grupo que conheci André. Ele tinha 30 anos; eu, 47. Pareceu tímido, reservado, mas de repente abriu o rosto num sorriso largo, luminoso — e esse sorriso aqueceu-me no frio das madrugadas. Ao princípio, foi apenas presença, distração. Mas, à medida que o grupo diminuiu, nós nunca faltamos. Até que, numa manhã, ficámos só os dois. Rimos, atrapalhados, silenciosos, como quem se reconhece sem precisar de palavras. Ele lançou o desafio: — “E que tal se nos baldássemos hoje?”

Ri-me. E acabámos a comer croissants na Foz, num cafézinho de esquina. O cheiro do pão quente misturou-se com a maresia, enquanto o sol nasceu em tons de laranja, rosa e dourado. O murmúrio distante das ondas embalou o tempo. Senti que poderia ficar ali para sempre. Este homem era seguro, maduro, sem preconceitos, um abrigo e uma descoberta ao mesmo tempo.

André entrou na minha vida com a guitarra, o sorriso fácil, o vinho, com gestos de cuidado e uma atenção que me surpreendeu a cada dia. Ele dizia: “Acredita em ti.”

E eu acreditei. Descobri uma sensualidade lenta, intensa, quase proibida. Beijos demorados que queimavam na pele, olhares que falavam mais do que palavras, mãos que exploravam com cuidado, cada gesto pequeno carregado de intimidade e desejo. Cada toque foi poesia, cada abraço devolveu-me a mim mesma.

André andava de mota. Eu nunca tinha andado. No primeiro passeio, senti medo — aquele medo delicioso que fazia o coração disparar — mas também uma vontade impossível de conter. O vento bateu-me na cara, o mundo acordou em borrões de luz, e senti-me entregue a alguém que me conduziu com cuidado e coragem. Cada curva foi risco e promessa, medo e liberdade, desejo e confiança entrelaçados num instante único.

Viajámos. Estradas, hotéis, praias, cidades. Cada viagem reforçou o que sentimos. Numa subida ao Pico, nos Açores, o vento soprou segredos e a aurora tingiu o céu de tons de laranja, rosa e lilás. Ele ajoelhou-se, olhos marejados, mãos firmes, voz carregada de emoção: “Acredita em ti.”

Depois acrescentou, quase sussurrando: “Acredita em nós.”

Senti a plenitude de tudo o que construímos. Presente e passado entrelaçaram-se. Acreditar tornou-se uma decisão compartilhada, uma promessa silenciosa que nos uniu para sempre.

Casámo-nos numa cerimônia íntima, pequenina, num fim de tarde no Alentejo. O sol tingiu o céu de laranja e dourado, as sombras longas das oliveiras dançaram sobre a relva, e o cheiro da terra quente misturou-se com o perfume das flores silvestres. Estávamos rodeados apenas dos mais próximos, aqueles que tinham visto cada capítulo das nossas vidas. Ainda corri, ainda senti dias de sombra, mas a sombra já não me esmagou. Amar outra vez não apagou o passado; acrescentou camadas — desejo, ternura, cumplicidade. Cada olhar trocado, cada toque de mãos entrelaçadas, cada riso partilhado naquele instante expandiu o tempo, tornando aquele fim de tarde eterno.

Mesmo com toda a felicidade, surgiram inseguranças. Tinha medo de me sentir velha, de não lhe poder dar filhos, de não ver a vida com a frescura que ele tinha. Mas a cada dificuldade, ele tranquilizou-me. Disposto a abdicar de tudo, construiu com os meus filhos uma relação de cumplicidade, de amor e aprendizagem. Levou-os às atividades, ajudou-os na escola, e eles retribuíram com espontaneidade: “O André foi o melhor que aconteceu à mãe.”

Devo-lhes tudo. Este é o maior sinal de que o amor pode tudo: transcender medos, diferenças, idades, cicatrizes do passado, e criar uma família inteira de confiança, alegria e ternura.

Quando André trouxe música, vinho, a sua presença inesperada e o sorriso capaz de aquecer madrugadas geladas, trouxe também um espelho onde pude voltar a gostar de mim — inteira, sensível, viva, desejada e amada. Cada toque, cada gesto, cada instante transformou o medo em desejo, a rotina em aventura, e a vida em poesia.

No final de cada dia, sentámo-nos na varanda, a cidade iluminada abaixo, o céu tingido pelos últimos resquícios do pôr do sol, e senti que cada instante era eterno. O vento soprou entre nós, como se carregasse todos os nossos segredos, e, entre sorrisos e mãos entrelaçadas, percebi que amar assim era ser inteira: sem medo, sem regras, apenas viva e feliz.

Nota: este conto foi escrito com o apoio da Inteligência Artificial