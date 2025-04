Será para sempre o Dino dos "Morangos com Açúcar". Francisco Adam partiu há 19 anos e deixa muitas saudades

Faz 19 anos que Francisco Adam, o inesquecível Dino dos "Morangos com Açúcar", partiu. O ator tinha 22 anos quando foi vítima de um trágico acidente de viação. Foi no dia 16 de abril de 2006, domingo de Páscoa, que milhares de fãs ficaram em choque com a notícia da sua morte.​

Francisco Adam ganhou fama e conquistou o público na série juvenil da TVI, sendo recordado com saudade por quem acompanhou os "Morangos", mas sobretudo por todos os que contracenaram com ele.​

Na altura, a TVI e a Casa da Criação tiveram de criar um final alternativo e inesperado para Dino. Recorde, no vídeo abaixo, a icónica cena do balão, na qual os colegas de elenco fazem a sua despedida, e ainda alguns dos melhores momentos da personagem:​

Dino (Francisco Adam) e Susana (Diana Chaves) são duas personagens inesquecíveis da série juvenil. Tinham uma relação de amor-ódio que, inevitavelmente, se transformou numa grande paixão.

Dino, personagem lembrada pelo caráter engraçado e mulherengo, apaixonou-se primeiro por Soraia (Rita Pereira) e, mais tarde, por Susana (Diana Chaves). Com ambas mantinha uma relação de “cão e gato” até se apaixonar.

Reveja a icónica cena do balão, a despedida de Dino, nos «Morangos com Açúcar».

Percorra a galeria que preparamos para si e recorde o ator.