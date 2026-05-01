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Amor à Prova

Vem aí em «Amor à Prova»: David vai viver para casa de pessoa inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 43 min
Vem aí em «Amor à Prova»: David vai viver para casa de pessoa inesperada - TVI

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Em «Amor à Prova», David (Diogo Amaral) está dentro de um táxi e olha pela janela, sem saber muito bem o que fazer. O taxista pergunta-lhe se já decidiu para onde vai, mas David ainda não sabe. Atende uma chamada de Luz (Alexandra Lencastre) .

Luz convidou David para ficar em sua casa, até as coisas acalmarem com Amália (Ana Guiomar). David explica que só lhe pediu para repetir os exames e não acha que fosse motivo para reagir assim. Luz diz que podem ser as hormonas e que vai falar com ela para a tentar acalmar.

Recorde-se que David, antes de saber de tudo, recebeu uma encomenda com a pílula de Amália e ficou desconfiado:

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